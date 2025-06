みゆう、木下陽介による男女2人組のポップスユニット・リーブルが、新曲「1 UP(ヨミ:ワンアップ)」を6月18日に配信リリースすることを発表した。 本曲は作詞作曲をRyo’Lefty’Miyata、Kanata Okajima、みゆう、木下陽介の4名が担当した。編曲は前作に引き続き音楽プロデューサーのRyo’Lefty’Miyataが担当している。3月29日に行われたKENDRIX EXPERIECEの公開コライト70分間にて制作された楽曲を元に、4名がさらにブラッシュアップを重ねて完成した1曲だという。さらに、この「1 UP」は宮地楽器が主催するMIYAJI DANCE JAM(通称MDJ)のテーマソングともなっている。 MIYAJI DANCE JAM(通称MDJ)は宮地楽器が2005年より主催している宮地楽器 音楽教室 ダンスコースのイベント。主に幼稚園〜高校生の生徒様にご参加いただき、年に1度開催する。今年開催するMDJ2025が記念すべき20回目。「1 UP」は20周年を記念したテーマソングとなる。 「老若男女がみーんな一緒に踊れる」をテーマに制作された楽曲は年齢や技術の差関係なく、笑顔で歌って踊れるように、New Jack Swingの要素を取り入れながら、歌詞は鼓舞できるような願いを込めて制作されたとのこと。今までの自分を超える、さらに1つを上に行くという意味をつけて名付けられたタイトルと共にぜひ楽曲を聞いてほしい。 さらに「1 UP」のジャケットも公開された。カラフルに彩られた階段を1歩踏み出す様子が描かれる前向きな絵となっている。 ◆ ◆ ◆ ◾️みゆう コメント「1 UP」というタイトルは、”今までの自分を超える、さらに一つ上にいく”という意味を込めてつけました!諦めずに続けていれば、少しずつでも形になっていく。歌詞にも明るく前向きに表れている部分だと思います! 老若男女問わず歌って踊れるグルーヴソングになっております! ◆ ◆ ◆ ◾️木下陽介 コメント年齢や技術の差があっても関係なく、みんなが笑顔で歌って踊れるようにと思いを込めました。MIYAJI DANCE JAMが20周年記念ということなので、サウンドは歴史を感じるNew jack swingを取り入れていて、歌詞は踏み出す勇気を鼓舞できるようにと願いを込めました。 ◆ ◆ ◆ ◾️デジタルシングル「1 UP」 2025年6月18日(水)0:00配信Linkfire:https://libre.lnk.to/1upPR 関連リンク ◆リーブル オフィシャルX◆リーブル オフィシャルInstagram◆リーブル オフィシャルYouTubeチャンネル◆リーブル オフィシャルTikTok

The post リーブル、新曲「1 UP」リリース決定 first appeared on BARKS.