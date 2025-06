鬼束ちひろが、8月27日に初期の4年間を映像で振り返ることができる映像作品『WITHOUT MY DREAM -Second Code- Deluxe Edition』を発売することを発表した。 本作は3枚組BOXセットで発売される。内容は、2001年に開催されたファーストツアー<CHIHIRO ONITSUKA LIVE TOUR 2001>ファイナル公演の模様の一部が収録された映像作品『CRADLE ON MY NOISE L*I*V*E 〜LIVE INSOMNIA VIDEO EDITION〜』、2002年11月2日に日本武道館にて行われた1夜限りの伝説のライブ<CHIHIRO ONITSUKA ULTIMATE CRASH ’02>を収録した映像作品『ULTIMATE CRASH ’02 LIVE AT BUDOKAN』、そして、初期の4年間に発表されたミュージックビデオを全て網羅したビデオクリップ集で構成されている。すべての映像が初のBlu-rayとなっている。 さらに、ファーストライブツアーから、当時の作品では未収録の「Ash on this road」、「BACK DOOR」、「Tiger in my Love」、「We can go」、「眩暈」を新たに追加収録。また、伝説の日本武道館ライブで演奏されたが、当時は、カバー楽曲使用の許諾が間に合わずに収録を断念したJoan Osborne のカバー「One of Us」を追加収録して伝説の武道館ライブが完全に再現されている内容となっている。 ◾️『WITHOUT MY DREAM -Second Code- Deluxe Edition』2025年8月27日(水)リリース予定 ○完全生産限定盤 3Blu-ray + 2SHM-CD UPXY-9042 \22,000(税込)Disc 1【CRADLE ON MY NOISE L*I*V*E […]

