ELAIZA(池田エライザ)が6月25日、約1年ぶりの新曲「テキトーLOVE」をリリースする。 「テキトーLOVE」はELAIZA自身が作詞した新曲で、歌詞の“Take it All”が日本語の“テキトー(適当)”に似て聞こえるところに着想を得てタイトルにしたもの。“すべてを受け入れる、すべてを楽しむ”というTake it Allの意味通り、“自分のいいところもよくないところも全て抱きしめてあげよう”という自己肯定感満載の楽曲に仕上がった。 ELAIZAは6月末からTV音楽番組への出演が続々決定しているほか、7月26日に東京・竹芝ニューピアホールで今年2度目のライブ<ELAIZA LIVE 2025 “DIVE”>を開催する。さらには現在ニューアルバムを制作中とのことだ。以下に、新曲「テキトーLOVE」に関するELAIZAのコメントをお届けしたい。 ◆ ◆ ◆ 「Take it all LOVE には自分のいいところもよくないところも全て抱きしめてあげようという気持ちを込めています。歌っていくうちにTake it allがテキトーって言葉に聞こえてきてテキトーLOVE、これは何だか可愛いぞ。なんて思いタイトルにしました。この曲を聴いてくださる皆様が自分のことをさらに好きになって、大切にできる手助けになれば嬉しいです」──ELAIZA ◆ ◆ ◆ ■デジタルシングル「テキトーLOVE」6月25日(水)配信開始 ■<ELAIZA LIVE 2025 “DIVE”>7月26日(土) 東京・竹芝ニューピアホールヽ演15:00 開演19:00https://ikedaelaiza.jp/news/detail/8BaZvD0BGrlPOvvI5QyX 関連リンク◆ELAIZA オフィシャルサイト◆ELAIZA レーベルサイト◆ELAIZA オフィシャルInstagram◆ELAIZA オフィシャルYouTubeチャンネル

