SAGOSAIDが、新作『itsumademo shinu noha kowai ?』のリリースパーティーを6月5日に開催した。 ◆SAGOSAID 画像 本ライブには、ゲストにラブリーサマーちゃん、DJにalien.melissa、1797071を迎え、平日にもかかわらず会場には多くのファンが集まったという。 レコーディングにも参加したYusuke Shinma(G / VINCE;NT)、Kimchang(B / VINCE;NT)、Mamoru Tazawa(G / ベランダ)、Riku Ideuchi(Dr)をライブメンバーに迎え、新作に収録された楽曲を全曲披露。前作『Tough Love Therapy』からの人気曲も交えた約1時間のセットリストで熱狂的な盛り上がりを見せた。 また、終演後の会場にて初のワンマンライブ開催を発表した。日程は9月7日、会場は東京・下北沢SHELTER。こちらの東京公演は、新作を携えて広島・名古屋・大阪を巡るリリースツアー<“itsumademo shinu noha kowai ?” Release Tour>のファイナルを飾る。現在、チケット発売中だ。 ◾️ミニアルバム『itsumademo shinu noha kowai?』 ◆収録曲1.Am I afraid of dying?2.Morning Boy3.inside your eyes4.the shore, you5.iimmaaggee6.dance / wings ・配信中:https://big-up.style/ndQK3RJWGm・CDリリース:2025年6月18日(水)SRCD-074 / \2,000(税込) ◾️<SAGOSAID “itsumademo shinu noha kowai ?” Release Tour> 2025年7月6日(日)会場:広島 […]

The post SAGOSAID、熱狂のWWW公演にて初のワンマンライブ開催発表 first appeared on BARKS.