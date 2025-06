HAN-KUNが、7月23日に発売する通算8枚目となるオリジナルアルバム『VOICE MAGICIAN VI 〜THE SIX SENSE〜』のカバーアートワーク、トラックリストを公開した。 ◆HAN-KUN 画像 本作は、自身のアイデンティティをストレートに表現した楽曲を詰め込んだ、“VOICE MAGICIAN”シリーズ第6弾だ。カバーアートは通常盤が赤と初回限定盤が青というビビッドなカラーで色分けされ、共にアルバム・タイトルのキーとなる「6」が炎となったデザインに仕上がっている。 収録曲は、こちらも“炎”をモチーフに、怒りや情熱・内なるエネルギーを爆発させた先行配信シングル「Burn It Up」のほか、これまでにリリースされてきた「Reggae Vibes feat. J-REXXX, APOLLO, 775 & Youth of Roots」、「HEAD SHOT feat. SKY-HI」、「君となら・・・ feat. RYOJI」も予定通り含まれた全11曲となる。「夏のメロディー」、「ICHIBAN」、「Colorful」、「Goodbye」などの新曲タイトルだけでもそのストーリー性が想像される。 また、初回限定盤に同梱されるDVDの日比谷公園大音楽堂にて 2024年4月7日に開催された<HAN-KUN 15th ANNIVERSARY LIVE 〜A-RI-GA-TO〜>のライブ映像の収録曲も発表された。 HAN-KUNは、このアルバム『VOICE MAGICIAN VI 〜THE SIX SENSE〜』を携えたワンマンライブを東京・Zepp Shinjuku(TOKYO)にて8月15日に開催するが、このワンマングッズのラインナップもこのタイミングで発表されているのでオフィシャルHPやSNSを要チェックしてほしい。 ◾️アルバム『VOICE MAGICIAN VI 〜THE SIX SENSE〜』2025年7月23日(水)発売予約:https://hankun.lnk.to/voicemagician6PR ○先行配信「Burn It Up」https://umj.lnk.to/burnitupPR ○通常盤(CD)3,520円(税込)○初回限定盤(CD+DVD)5,830円(税込) ○CD収録曲 ○DVD収録内容<HAN-KUN 15th ANNIVERSARY LIVE […]

