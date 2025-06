TWICEが、7月から開催する新しいワールドツアー<TWICE WORLD TOUR IN JAPAN>の詳細と、チケットの最速受付スケジュールを発表した。 約1年ぶりに開催される本ツアーは、すべての会場で観客席を360度開放し、舞台と客席の境界を感じさせない、次元の違うツアーになる予定だという。ステージの正面が決まっていない360度ステージを通して、観客はTWICEのパフォーマンスを立体的かつよりリアルに体感することができるとのことだ。 本公演のチケット最速先行受付(ONCE JAPAN+ 長期会員)は本日18時より開始される。ツアー日程は下記をチェックしていただきたい。 ◾️<TWICE WORLD TOUR IN JAPAN>2025年7月26日(土) 大阪・京セラドーム大阪 開場15:30 開演17:302025年7月27日(日) 大阪・京セラドーム大阪 開場14:30 開演16:302025年8月23日(土) 愛知・バンテリンドーム ナゴヤ 開場15:30 開演17:302025年8月24日(日) 愛知・バンテリンドーム ナゴヤ 開場14:30 開演16:302025年8月30日(土) 福岡・みずほPayPayドーム福岡 開場15:30 開演17:302025年8月31日(日) 福岡・みずほPayPayドーム福岡 開場14:00 開演16:002025年9月16日(火) 東京・東京ドーム 開場16:30 開演18:302025年9月17日(水) 東京・東京ドーム 開場16:30 開演18:30 ※未就学児は入場不可となります。※開場・開演時間は変更になる場合がございます。※出演メンバーの健康状態に応じて、止む無く出演を休演させていただく場合がございます。 ◆チケット受付情報・最速先行(ONCE JAPAN+ 長期会員先行)2025年6月10日(火)18:00〜6月16日(月)23:59・2次先行(W会員先行)2025年6月11日(水)12:00〜6月16日(月)23 :59・3次先行(ONCE JAPAN 会員/海外在住 ONCE JAPAN会員先行)2025年6月14日(土)12:00〜6月19日(木)23:59・4次先行(ONCE JAPAN MOBILE会員先行)2025年6月17日(火)12:00〜6月22日(日)23:59 ※最速先行は「ONCE JAPAN+ 長期会員」が対象となります。※「ONCE JAPAN+ 長期会員」とは2022年6月末日までにONCE JAPANへ入会をし、お申込み時に有効会員の方。同じメールアドレスを使用して、ONCE JAPAN再入会しても継続年数は合算されません。※<TWICE WORLD TOUR IN JAPAN>アップグレードチケット受付など詳細はあらためてお知らせいたします。※お一人様1公演につき4枚まで申込み可※お申込み後のキャンセル・変更はお受け出来ません※お申込みいただいた全ての公演に当選する可能性もございますので、確実にご来場いただける公演のみお申込みください。 ○申し込み:https://www.twicejapan.com/feature/dometour2025 関連リンク ◆TWICE オフィシャルサイト◆TWICE オフィシャルX◆TWICE オフィシャルInstagram◆TWICE オフィシャルYouTubeチャンネル◆TWICE オフィシャルTikTok

