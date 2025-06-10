¡Ö»þ¡×¤¬¤Ä¤¯Ì¾»ú¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡3°Ì¡Ö»þ²¬¡×2°Ì¡Ö»þÇ¤¡×¡Ä1°Ì¤Ï¡ÈÁ´¹ñ¤Ë¤ª¤è¤½1Ëü3600¿Í¡É¤¤¤ëÌ¾»ú
¡¡6·î10Æü¤Ï¡Ö»þ¤ÎµÇ°Æü¡×¤Ç¤¹¡£1920Ç¯Åö»þ¡¢¡ÖÅìµþÅ·Ê¸Âæ¡×¡Ê¸½¡¦¹ñÎ©Å·Ê¸Âæ¡Ë¤ÈÊ¸Éô¾Ê¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¡ÖÀ¸³è²þÁ±Æ±ÌÁ²ñ¡×¤¬¡¢Å·ÃÒÅ·¹Ä¡ÊÃæÂç·»¹Ä»Ò¡Ë¤¬Ãæ¹ñ¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¿å»þ·×¤òºî¤é¤»¡¢ÂÀ¸Ý¤ä¾â¤Ç½é¤á¤Æ»þ¤òÃÎ¤é¤»¤¿¤È¤¤¤¦°ïÏÃ¤ÎÆü¤Ë¤Á¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢À©Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡Ö»þ¤ÎµÇ°Æü¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¡ÖÌ¾»úÍ³Íènet¡×¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥ê¥¯¥¹¥¿¡ÊÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¡Ë¤¬¡¢¡Ö¡Ø»þ¡Ù¤Î¤Ä¤¯Ì¾»ú¥é¥ó¥¥ó¥°¥Ù¥¹¥È30¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢¡ÖÌ¾»úÍ³Íènet¡×¥¦¥§¥Ö¡¢¥¢¥×¥ê¤ÎÌ¾»ú¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤«¤é¡¢¼ÂÀ¤ÂÓ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ëÌ¾»ú¤Î¤ß¤ò½¸·×¡£¡Ö»þ¡×¤Î»ú¤ò´Þ¤àÌ¾»ú¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2°Ì¤Ï¡Ö»þÇ¤¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
¡¡3°Ì¤Ï¡Ö»þ²¬¡×¡Ê¤È¤¤ª¤«¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£Á´¹ñ¿Í¿ô¤Ï¤ª¤è¤½2200¿Í¡£ÂçºåÉÜ¤ÈÊ¡°æ¸©¤ËÂ¿¤¯¡¢Ìó340¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡2°Ì¤Ë¤Ï¡Ö»þÇ¤¡×¡Ê¤È¤¤È¤¦¡Ë¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Á´¹ñ¿Í¿ô¤Ï¤ª¤è¤½2700¿Í¤Ç¡¢¤½¤ÎÆâ¤ÎÌó1100¿Í¤¬µÜºê¸©¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢1°Ì¤Ï¡Ö»þÅÄ¡×¡Ê¤È¤¤¿¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤ËÌó1Ëü3600¿Í¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÀéÍÕ¸©¤ËºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¤ª¤è¤½3500¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£