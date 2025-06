8月9日(土)・10日(日)・11日(月・祝)の3連休に、国営ひたち海浜公園(茨城県ひたちなか市)で開催となる<LuckyFes’25>のタイムテーブルが発表となった。 メインステージは「RAINBOW STAGE」「WING STAGE」「GARDEN STAGE」「HILLS STAGE」の4ステージで、各日の出演アーティストは以下の通り。 2025年8月9日(土) 「RAINBOW STAGE」1.しなこ2.=LOVE3.アンジュルム4.m-flo5.FRUITS ZIPPER6.日向坂467.湘南乃風 「WING STAGE」1.IS:SUE2.相川七瀬3.Novel Core4.CUTIE STREET5.Def Tech6.スキマスイッチ 「GARDEN STAGE」1.MAZZEL2.AMEFURASSHI3.ハラミちゃん4.CANDY TUNE5.氣志團6.つばきファクトリー7.私立恵比寿中学8.s**t kingz 「HILLS STAGE」1.DXTEEN2.MYERA3.高嶺のなでしこ4.NIKO NIKO TAN TAN5.Billyrrom6.muque7.SWEET STEADY 2025年8月10日(日) 「RAINBOW STAGE」1.宮野真守2.Novelbright3.きゃりーぱみゅぱみゅ4.打首獄門同好会5.新しい学校のリーダーズ6.T.M.Revolution7.米米CLUB 「WING STAGE」1.Chilli Beans.2.西川貴教3.Chevon4.The BONEZ5.ACIDMAN6.Dragon Ash 「GARDEN STAGE」1.『ユイカ』2.コレサワ3.Crossfaith4.ALI5.石崎ひゅーい6.礼賛7.ROTTENGRAFFTY8.THE BACK HORN 「HILLS STAGE」1.Ashley2.Mega Shinnosuke3.Laura day romance4.TETORA5.Survive Said The Prophet6.TOOBOE7.冨岡 愛 2025年8月11日(月・祝) 「RAINBOW STAGE」1.BUDDiiS2.オーイシマサヨシ3.JAEJOONG4.ORANGE RANGE5.HYDE6.郷ひろみ7.NEWS 「WING STAGE」1.水曜日のカンパネラ2.yama3.-真天地開闢集団-ジグザグ4.KREVA5.須田景凪6.東京スカパラダイスオーケストラ 「GARDEN STAGE」1.AKASAKI2.岸谷香3.RAISE A […]

