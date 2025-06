キーウェアソリューションズは、臨床検査システム「Medlas-Fit」をリニューアルし、2025年6月10日より提供開始します。

キーウェアソリューションズ「Medlas-Fit」

キーウェアソリューションズは、臨床検査システム「Medlas-Fit」をリニューアルし、2025年6月10日より提供開始。

臨床検査システム「Medlas-Fit」は、日常的な検査業務を支える基本機能に加え、精度管理、細菌検査、画像ファイリングなど、臨床検査室における検査業務を幅広くサポートするシステムです。

1983年に提供開始以来、40年以上にわたり多くの医療機関に導入され利用されています。

今回のリニューアルでは、シンプルな画面設計により業務効率化を支援するとともに、システム基盤にオープンソースソフトウェア(OSS)を活用することで、導入・運用にかかるコストの削減を実現しています。

また、作業記録の管理機能を強化し医療情報の安全性を高めることでISO-15189認定取得を支援するほか、将来の医療情報連携を見据え、国際標準規格HL7 FHIRにも対応しています。

<機能強化の主なポイント>

1. 直感的に操作できるシンプルな画面設計

画面構成や操作手順を見直し、操作性と視認性を高めています。

必要な機能へスムーズにアクセスでき、作業の効率向上に貢献します。

2. オープンソースソフトウェア(OSS)の活用で、安全性向上とコスト低減を実現

データベース基盤に実績あるOSSを採用し、システムの信頼性と安全性を高めるとともに、ライセンス費用の削減によって導入・運用コストの低減を実現しています。

3. 操作履歴・操作ログの管理強化により、医療情報の安全性向上を実現

作業記録管理機能は、いつ誰がどのような処理を行ったかを記録・確認できるため、業務の効率化と医療情報の安全性向上に寄与します。

また、操作履歴ログ管理機能を備えており、操作ログを抽出し表示することが可能です。

不正な改ざんを防止し、情報の真正性を立証できるため、ISO-15189認定取得を支援します。

4. 将来の医療情報プラットフォームを見据えた国際標準規格HL7 FHIRへの対応(オプション機能)

医療情報の連携において今後活用が進むことが見込まれる国際標準規格HL7 FHIRの連携インターフェースを備えています。

利用のシステム環境に応じて選択いただくことが可能です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 直感的に操作できるシンプルな画面設計にリニューアル!キーウェアソリューションズ「Medlas-Fit」 appeared first on Dtimes.