「はあとねいる」の月間予約件数が8万件を突破!

はあとねいるは「60分施術」「定額制」「豊富なデザイン」で何度通っても楽しみに出会えます。

300種類以上の豊富なデザインと季節ごとに変わる限定デザインに加え、各サロン地域限定デザインなどを用意。

全て安心して通える“4,000円(税込4,400円)の定額制”です。

さらに、全てのデザインが60分仕上げのスピード施術のため、お気軽に・お手軽に通い続けられるシステムです。

現在では全国280店舗を超えています。

