ILLIT¡¢¿·AL¡Øbomb¡Ù¥³¥ó¥»¥×¥È¼Ì¿¿¤ÇÁ´°÷Ä¹È±¤Ë¡ª¿å¶Ì¤ä¥¹¥È¥é¥¤¥×ÌÏÍÍ¤ÎÉþ¤ò¿ÀÈëÅª¤ËÃå¤³¤Ê¤¹
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ILLIT¤¬¿·¤·¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÉ²Ã¸ø³«¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¦¥©¥ó¥Ò¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ÈÊ¢¥Á¥é¡É»Ïµå¼°
µî¤ë6·î9Æü¡¢ILLIT¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°SNS¤Ë3rd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øbomb¡Ù¤Î¡ÖPINK BOMB¡×¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤È¥Õ¥£¥ë¥à¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡ÖPINK BOMB¡×¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï¾¯½÷¤¿¤Á¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤È¤â¤Ë²ò¾Ã¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÁê¸ßºîÍÑ¤ò¤¹¤ë½Ö´Ö¤òÀöÎý¤µ¤ì¤¿Èþ¤·¤µ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡£
ILLIT¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÃÇÁ³ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£Ä¹¤¤È±¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¿ÀÈëÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦¡£¤³¤³¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¸ÄÀ¤Î¶¯¤¤¥¹¥È¥é¥¤¥×¤È¿å¶ÌÌÏÍÍ¤Î°áÁõ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥é¥Ö¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥ï¥¤¥ë¥É¤«¤Ä¥¯¡¼¥ë¤Ê¾¯½÷¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×¤È¥æ¥Ë¥Ã¥È¥«¥Ã¥È¤ÇÁê¸ßºîÍÑ¤¹¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¶½Ì£¿¼¤¤¡£¥â¥«¤È¥ß¥ó¥¸¥å¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤¬Íí¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤É½¾ð¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¼Ì¿¿¤Ç¡¢ILLIT¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÄÀÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤ÏÃæ¹ñ½Ð¿È¤Î¿·±Ô¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡¢¥¼¥í¡¦¥ï¥ó¡ÊZero Wang¡Ë¤¬Ã´Åö¤·¡¢Á¡ºÙ¤Ê´¶À¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
¤³¤ì¤È¤È¤â¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤Ï¡ÖPINK BOMB¡×¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Ä»¤ÎÀ¼¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ª¥Ö¥¸¥§¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÎâÁ¤·¤¤¥¯¥í¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢Ë×Æþ´¶¤ò¹â¤á¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ILLIT¤Î3rd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øbomb¡Ù¤ÏÍè¤ë6·î16Æü18»þ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë