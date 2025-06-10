¡Ö2-2-0-1-3-3¡×¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿½Ð¾ì»î¹ç¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¡Ä»î¹ç³«»Ï1»þ´Ö¡¢¥Õ¥¡¥óÈáÌÄ¡Ö¤É¤ó¤Ê»î¹ç¤À¤è¡Ä¡×
ÀèÈ¯¥á¥¤¤Ï3²ó6¼ºÅÀ¡Ä4»Íµå¤ÈÀ©µåÍð¤¹
¡ÚMLB¡Û¥Ñ¥É¥ì¥¹ ¡¼ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡¦¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡Ë
¡¡¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡Ê¡©¡ËÂçÍðÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¤«¤éÅ¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹3Ï¢Àï¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Âè1Àï¤Ï½øÈ×¤«¤éÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯¥¹¥³¥¢¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ëÅ¸³«¤Ë¡£»î¹ç³«»Ï1»þ´Ö¤Ç3²ó¤Þ¤Ç¤·¤«¿Ê¤Þ¤º¡¢Î¾·³¹ç¤ï¤»¤Æ·×11ÆÀÅÀ¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê»î¹ç¤À¤è¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¡×¤Ê¤É¤È¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡ÀèÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£½é²óÀèÆ¬¤ÎÂçÃ«¤¬ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡¢¥¹¥ß¥¹¤Îµ¾Èô¤Ç2ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÀèÈ¯¤Î¥á¥¤¤¬¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¡£3Ï¢ÂÇ¤Ç1ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢¥á¥ê¥ë¤Ëµ¾Èô¤òÂÇ¤¿¤ì¤ÆÆ±ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2²ó¤â¥Ô¥ó¥Á¤òºî¤ê¡¢¥¹¥ß¥¹¤ÎÁ÷µå¥ß¥¹¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ1ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â3²ó¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤È¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬Ï¢ÂÇ¤Ç¤Ä¤Ê¤®¡¢T¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Îµ¾Èô¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥ß¥¹¤¬ÃÍÀé¶â¤Î2¥é¥ó¤Ç°ìµ¤¤ËµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ù¥ó¥Á¤¬°ìµ¤¤ËÊ¨¤¤¤¿Ãæ¡¢¥á¥¤¤¬°ÂÂÇ¤È2¤Ä¤Î»Íµå¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¦¡£1»àËþÎÝ¤«¤é2»à¤Þ¤Ç¤³¤®¤Ä¤±¤ë¤â¡¢¥¦¥§¥¤¥É¤Ë±¦Ãæ´Ö¤òÇË¤é¤ì¤ëÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢3¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿Î¾¥Á¡¼¥à¡£Ëè²óÇ®ÀïÂ³¤¤À¤¬¡¢º£Ç¯½é¤á¤Æ¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Ï½øÈ×¤«¤éÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢3²ó¤ò½ª¤¨¤Æ»î¹ç³«»Ï»þ´Ö¤Ï1»þ´Ö°Ê¾å¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¡Ö¼è¤Ã¤Æ¼è¤êÊÖ¤·¤Æ¡ÄÅÀÄ¹¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤¬¥é¥¤¥Ð¥ëÆ±»Î¤Î°ìÀï¤«¡×¡Ö¤¹¤´¤¤»î¹ç¡×¡ÖÂ©¤¹¤ë¤Î¤âÈè¤ì¤ë¡×¤È¤Þ¤µ¤Ë¼ê¤Ë´À°®¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë