¤ªÅ¹Ä¶¤¨¡ª¡©²ÈÄí¤ÇÌ¾Å¹¤ÎÌ£¤òºÆ¸½¡ª²ÈÅÅ¥Þ¥Ë¥¢¤¬¿ä¤¹¡Ö¤«¤É¹´ï¡õ¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¡×
5·î28Æü(¿å)¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡Ö²¿¤ò±£¤½¤¦¡Ä¥½¥ì¤¬¡ª¡× (MC¡§ÆâÂ¼¸÷ÎÉ)¡£
¤¢¤ëÀìÌçÊ¬Ìî¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡È¤·¤ã¤Ù¤ê¿Í¡Ê¤Ó¤È¡Ë¡É¤¿¤Á¤¬¡¢¼«¿È¤¬»ý¤Ä¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î90¡ó¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê²¿¥½¥ìÏÃ¤òÈäÏª¤·¡¢¶Ã¤¤È¾Ð¤¤¤òÆÏ¤±¤ë¥ª¡¼¥ë¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡£
¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¸¤¡Ù¡ØÈ·¡ÙÆ°Êª´Á»ú¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÈëÌ©¡õ¹ñÌ±¿©¤Î°Õ³°¤Ê¿¿¼Â¡×¤«¤é¡¢ÊüÁ÷ÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë㊙ÏÃ¤¬Â³¡¹¡ª¡Ö²¿¤ò±£¤½¤¦¡Ä¥½¥ì¤¬¡ª¡×ºÇ¿·²ó
¤³¤ì¤Þ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿²ÈÅÅ¤Ï500¼ïÎà°Ê¾å¡ª ²ÈÅÅ¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤·Ý¿Í¡¦¿åÅÄ¿®Æó¤¬¡¢¤ªÅ¹¤ÎÌ£¤ò²ÈÄí¤Ç³Ú¤·¤á¤ë²ÈÅÅ¤ò¾Ò²ð¡£
²Æ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤«¤É¹¡£¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¿Íµ¤Å¹¤äSNS¤Ç±Ç¤¨¤ë¿Ê²½·Ï¤«¤É¹¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤«¤É¹¤¬¥Ö¡¼¥à¤Ë¡£¤ªÅ¹¤Ç¿©¤Ù¤ë¤È¡¢1ÇÕ1200±ß°Ê¾å¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ï¤äÅö¤¿¤êÁ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¢¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¿©´¶¤ò¼«Âð¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤ë²ÈÅÅ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ì¤¬¤³¤Á¤é¤Î¡ÖÅÅÆ°¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¤íÀã ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤«¤É¹´ï¡×¡£¤«¤É¹´ï¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡£¤Þ¤ë¤Ç¿¦¿Í¤¬ºï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡È¤Õ¤ï¤È¤í¿©´¶¡É¤Î¤«¤É¹¤¬ºî¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¡©
É¹¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¤¤áºÙ¤«¤¯¤Æ¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ê¤«¤É¹¤¬´°À®¡ª É¹¤ÎºÙ¤«¤µ¤â¼«Ê¬¹¥¤ß¤ËÄ´À°¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤Î¤«¤É¹´ï¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥¦¥·¥·¥ã¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç200¼ïÎà°Ê¾å¤Î²ÈÄíÍÑ¤«¤É¹´ï¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¿¥È¥Ã¥×¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¡¢¥·¥§¥¢¤Ï¹ñÆâNo.1¡ª
¿Íµ¤Å¹¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤«¤É¹¤Î²¹ÅÙ¤òÂ¬¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏÆ»¤Ê¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢È¯Çä¤«¤é10Ç¯¤Ç¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×ÈÎÇä100ËüÂæ¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
Åà¤Ã¤¿¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òÆþ¤ì¤Æ¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»î¿©¤·¤¿¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡ÊÃÓÅÄÈþÍ¥¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥×¡¼¥ó¤òÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ê¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¤¹¤°ÍÏ¤±¤ë¡ª¡×¤È¤½¤Î¿©´¶¤ËÂç¶½Ê³¡ª
¤Û¤Ã¤È¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤¤¿¤¤»þ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î²ÈÅÅ¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î¡ÖÁ´¼«Æ°¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ä¥¤¥ó¥Ð¡¼¥É¡Ë¡£"¥³¡¼¥Ò¡¼³¦¤Î¿ÀÍÍ"ÅÄ¸ý ¸î¤µ¤ó¤¬´Æ½¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼ÄÌ¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤êÍÌ¾¤ÊÅÄ¸ý¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÌ£¤ò³Ø¤Ü¤¦¤È¡¢³¤³°¤«¤éË¬¤ì¤ë¿Í¤â¡£°Ë½¸±¡¸÷¤â¡¢ÅÄ¸ý¤µ¤ó¤¬±Ä¤àµÊÃãÅ¹¡Ö¥«¥Õ¥§¡¦¥Ð¥Ã¥Ï¡×¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥«¥Õ¥§¡¦¥Ð¥Ã¥Ï¡×¤ÎÆ¦¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö²Æì¥µ¥ß¥Ã¥È¼óÇ¾ÈÕ»Á²ñ¡×¡Ê2000Ç¯¡Ë¤Ç¤â¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¡£ÉáÃÊ¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¸µÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ï¹ÈÃã¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¹á¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤Ë»×¤ï¤º¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¤ª¤«¤ï¤ê¤Þ¤Ç¤·¤¿¤È¤«¡£
¤½¤ó¤ÊÅÄ¸ý¤µ¤ó¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò´°Á´ºÆ¸½¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¤ªÅò¤Î²¹ÅÙ¡¦ÎÌ¡¦Ãê½Ð»þ´Ö¤Þ¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë¸¦µæ¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖÁ´¼«Æ°¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¡×¡£³«È¯¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿´ü´Ö¤Ï¤Ê¤ó¤È3Ç¯¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤Î¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤â¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÃê½Ð¸ý¤È¥É¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¤Î´Ö¤Ë·ä´Ö¤¬¡ª ¤³¤¦¤·¤Æ·ä´Ö¤ò¶õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãê½ÐÃæ¤«¤é¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¤¤¤¤¹á¤ê¤¬Éô²°Ãæ¤Ë¹¤¬¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤ÎÂ¾¡¢¤â¤Ï¤ä¿©»ö¡ª¡© ÎáÏÂ¤Î"¥Þ¥·¥Þ¥·¤«¤É¹"¡¢ÌÀÆü»È¤¨¤ë¡ÖÆ°Êª´Á»ú¡×¤Î㊙»¨³Ø¡¢¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤Î°Õ³°¤Ê¿¿¼Â¤â¡£¡ÖTVer¡×¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¿åÍËÌë9»þ¤«¤é¤Ï¡Ö²¿¤ò±£¤½¤¦¡Ä¥½¥ì¤¬¡ª¡×¡Ú¸¤¡õÇ¤ËÊÂ¤Ö¿Íµ¤¡ª¶âµû¤ÎÀ¤³¦¡ú¥æ¡¼¥ß¥ó¡õ¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÈëÌ©¶Ê¡Û¤òÊüÁ÷¡ª
¢§º£¡¢¶âµû¤¬Ç®¤¤¡ª ¡ûÉ´ËüÄ¶¤¨¥Ú¥Ã¥È¤ÎÈëÌ©
¢§º£¡¢CD¤¬Ç®¤¤¡ª ±£¤·¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÈëÌ©
¢§º£¡¢ÀîÉý¤¬Ç®¤¤¡ª ºë¶Ì¤Î¤Ó¤Ã¤¯¤êÆüËÜ°ì
¢§º£¡¢³÷ÅÄ¤¬Ç®¤¤¡ª Ä«ÈÓ㊙¥¿¥¦¥ó¤È¤Ï¡©
¤¢¤ëÀìÌçÊ¬Ìî¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡È¤·¤ã¤Ù¤ê¿Í¡Ê¤Ó¤È¡Ë¡É¤¿¤Á¤¬¡¢¼«¿È¤¬»ý¤Ä¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î90¡ó¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¥Ç¥£¡¼¥×¤Ê²¿¥½¥ìÏÃ¤òÈäÏª¤·¡¢¶Ã¤¤È¾Ð¤¤¤òÆÏ¤±¤ë¥ª¡¼¥ë¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡£
¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¸¤¡Ù¡ØÈ·¡ÙÆ°Êª´Á»ú¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÈëÌ©¡õ¹ñÌ±¿©¤Î°Õ³°¤Ê¿¿¼Â¡×¤«¤é¡¢ÊüÁ÷ÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë㊙ÏÃ¤¬Â³¡¹¡ª¡Ö²¿¤ò±£¤½¤¦¡Ä¥½¥ì¤¬¡ª¡×ºÇ¿·²ó
¤³¤ì¤Þ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿²ÈÅÅ¤Ï500¼ïÎà°Ê¾å¡ª ²ÈÅÅ¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤·Ý¿Í¡¦¿åÅÄ¿®Æó¤¬¡¢¤ªÅ¹¤ÎÌ£¤ò²ÈÄí¤Ç³Ú¤·¤á¤ë²ÈÅÅ¤ò¾Ò²ð¡£
¿¦¿Íµ»¤ò¤ª¤¦¤Á¤ÇºÆ¸½¡ª ²ÈÄíÍÑ¤«¤É¹´ï
²Æ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤«¤É¹¡£¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¿Íµ¤Å¹¤äSNS¤Ç±Ç¤¨¤ë¿Ê²½·Ï¤«¤É¹¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤«¤É¹¤¬¥Ö¡¼¥à¤Ë¡£¤ªÅ¹¤Ç¿©¤Ù¤ë¤È¡¢1ÇÕ1200±ß°Ê¾å¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ï¤äÅö¤¿¤êÁ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¢¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¿©´¶¤ò¼«Âð¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤ë²ÈÅÅ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ì¤¬¤³¤Á¤é¤Î¡ÖÅÅÆ°¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¤íÀã ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤«¤É¹´ï¡×¡£¤«¤É¹´ï¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡£¤Þ¤ë¤Ç¿¦¿Í¤¬ºï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡È¤Õ¤ï¤È¤í¿©´¶¡É¤Î¤«¤É¹¤¬ºî¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¡©
É¹¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¤¤áºÙ¤«¤¯¤Æ¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ê¤«¤É¹¤¬´°À®¡ª É¹¤ÎºÙ¤«¤µ¤â¼«Ê¬¹¥¤ß¤ËÄ´À°¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤Î¤«¤É¹´ï¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥¦¥·¥·¥ã¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç200¼ïÎà°Ê¾å¤Î²ÈÄíÍÑ¤«¤É¹´ï¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¿¥È¥Ã¥×¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¡¢¥·¥§¥¢¤Ï¹ñÆâNo.1¡ª
¿Íµ¤Å¹¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤«¤É¹¤Î²¹ÅÙ¤òÂ¬¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏÆ»¤Ê¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢È¯Çä¤«¤é10Ç¯¤Ç¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×ÈÎÇä100ËüÂæ¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
Åà¤Ã¤¿¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òÆþ¤ì¤Æ¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»î¿©¤·¤¿¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡ÊÃÓÅÄÈþÍ¥¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥×¡¼¥ó¤òÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ê¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¤¹¤°ÍÏ¤±¤ë¡ª¡×¤È¤½¤Î¿©´¶¤ËÂç¶½Ê³¡ª
¥³¡¼¥Ò¡¼³¦¤Î¿ÀÍÍ¤ÎÌ£¤ò´°Á´ºÆ¸½¤·¤¿¥Þ¥·¥ó
¤Û¤Ã¤È¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤¤¿¤¤»þ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î²ÈÅÅ¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î¡ÖÁ´¼«Æ°¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¡×¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ä¥¤¥ó¥Ð¡¼¥É¡Ë¡£"¥³¡¼¥Ò¡¼³¦¤Î¿ÀÍÍ"ÅÄ¸ý ¸î¤µ¤ó¤¬´Æ½¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼ÄÌ¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤êÍÌ¾¤ÊÅÄ¸ý¤µ¤ó¡£¤½¤ÎÌ£¤ò³Ø¤Ü¤¦¤È¡¢³¤³°¤«¤éË¬¤ì¤ë¿Í¤â¡£°Ë½¸±¡¸÷¤â¡¢ÅÄ¸ý¤µ¤ó¤¬±Ä¤àµÊÃãÅ¹¡Ö¥«¥Õ¥§¡¦¥Ð¥Ã¥Ï¡×¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥«¥Õ¥§¡¦¥Ð¥Ã¥Ï¡×¤ÎÆ¦¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö²Æì¥µ¥ß¥Ã¥È¼óÇ¾ÈÕ»Á²ñ¡×¡Ê2000Ç¯¡Ë¤Ç¤â¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¡£ÉáÃÊ¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¸µÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ï¹ÈÃã¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¹á¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤Ë»×¤ï¤º¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¤ª¤«¤ï¤ê¤Þ¤Ç¤·¤¿¤È¤«¡£
¤½¤ó¤ÊÅÄ¸ý¤µ¤ó¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò´°Á´ºÆ¸½¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¤ªÅò¤Î²¹ÅÙ¡¦ÎÌ¡¦Ãê½Ð»þ´Ö¤Þ¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë¸¦µæ¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖÁ´¼«Æ°¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¡×¡£³«È¯¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿´ü´Ö¤Ï¤Ê¤ó¤È3Ç¯¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤Î¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤â¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÃê½Ð¸ý¤È¥É¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¤Î´Ö¤Ë·ä´Ö¤¬¡ª ¤³¤¦¤·¤Æ·ä´Ö¤ò¶õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãê½ÐÃæ¤«¤é¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¤¤¤¤¹á¤ê¤¬Éô²°Ãæ¤Ë¹¤¬¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤ÎÂ¾¡¢¤â¤Ï¤ä¿©»ö¡ª¡© ÎáÏÂ¤Î"¥Þ¥·¥Þ¥·¤«¤É¹"¡¢ÌÀÆü»È¤¨¤ë¡ÖÆ°Êª´Á»ú¡×¤Î㊙»¨³Ø¡¢¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤Î°Õ³°¤Ê¿¿¼Â¤â¡£¡ÖTVer¡×¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¿åÍËÌë9»þ¤«¤é¤Ï¡Ö²¿¤ò±£¤½¤¦¡Ä¥½¥ì¤¬¡ª¡×¡Ú¸¤¡õÇ¤ËÊÂ¤Ö¿Íµ¤¡ª¶âµû¤ÎÀ¤³¦¡ú¥æ¡¼¥ß¥ó¡õ¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÈëÌ©¶Ê¡Û¤òÊüÁ÷¡ª
¢§º£¡¢¶âµû¤¬Ç®¤¤¡ª ¡ûÉ´ËüÄ¶¤¨¥Ú¥Ã¥È¤ÎÈëÌ©
¢§º£¡¢CD¤¬Ç®¤¤¡ª ±£¤·¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÈëÌ©
¢§º£¡¢ÀîÉý¤¬Ç®¤¤¡ª ºë¶Ì¤Î¤Ó¤Ã¤¯¤êÆüËÜ°ì
¢§º£¡¢³÷ÅÄ¤¬Ç®¤¤¡ª Ä«ÈÓ㊙¥¿¥¦¥ó¤È¤Ï¡©