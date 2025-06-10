¶å½£ËÌÉô¤Ç10ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¡ÖÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¡×È¯À¸¤Î¶²¤ì¡¡Ê¡²¬¡¦ÃÞ¸åÃÏÊý¤Ç¤Ï1»þ´Ö¤Ë60¥ß¥ê¤Î¡ÖÂì¤Î¤è¤¦¤Ê±«¡×Í½ÁÛ¤â¡¡ÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤ò
¶å½£ËÌÉô¤Ç¤Ï¡¢Çß±«Á°Àþ¤ÎÄäÂÚ¤ËÈ¼¤¤¡¢10ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¡ÖÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¡×¤¬È¯À¸¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£ÇòÌî´²ÂÀµ¼Ô
¡Ö¸áÁ°4»þÈ¾¤Îµ×Î±ÊÆ±ØÁ°¤Ç¤¹¡£¤À¤ó¤À¤ó±«¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢·ã¤·¤¯ÃÏÌÌ¤Ë¤¿¤¿¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñÏÃ¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤¼è¤ê¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
Ê¡²¬¸©¤Èº´²ì¸©¤Ç¤Ï10ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤éÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º´²ì»Ô¤Ç1»þ´Ö¤Ë44¥ß¥ê¡¢ÂçÌ¶ÅÄ»Ô¤Ç41.5¥ß¥ê¤Î·ã¤·¤¤±«¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ä«ÁÒ»Ô¤ÈÅìÊöÂ¼¤Ë¤Ï¡¢ÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³³¤Î¶á¤¯¤Ê¤É¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤ÎÈ¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤ÃÏ¶è¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤ÏÁá¤á¤ÎÈòÆñ¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ÔÄ®Â¼¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÈòÆñ»Ø¼¨Åù¤Î¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅìÊöÂ¼¤Ë¤Ï¡¢·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë3¤Î¹âÎð¼ÔÅùÈòÆñ¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Àµ¸á¤¹¤®¡¢Ä«ÁÒ»Ô¤ÈÅìÊöÂ¼¤ÎÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³èÈ¯¤ÊÇß±«Á°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¶å½£ËÌÉô¤Ï¡¢10ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¡ÖÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¡×¤¬È¯À¸¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÞ¸åÃÏÊý¤Ç¤Ï1»þ´Ö¤Ë60¥ß¥ê¤Ê¤É³ÆÃÏ¤ÇÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤ä·ã¤·¤¤±«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢Àî¤ÎÁý¿å¤äÈÅÍô¤Ë·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£