¼«Á³Í³Íè¤ÎÁÇºà¡¡¥»¥ë¥íー¥¹¥Ê¥Î¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¤Ç»¨Áð¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¼Â¸³¡¡ÉÙ»Î»Ô¤ÈÆüËÜÀ½»æ¤¬¶¦Æ±¼Â»Ü¡¡ÀÅ²¬¡¡
ÉÙ»Î»Ô¤Ç¡¢ÀèÆü¡¢¿¢ÊªÁ¡°Ý¤òÈó¾ï¤ËºÙ¤«¤¯¤·¤¿¥»¥ë¥íー¥¹¥Ê¥Î¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¤Ç»¨Áð¤ÎÈ¯À¸¤òÍÞ¤¨¤ë¸¡¾Ú¼Â¸³¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥ë¥íー¥¹¥Ê¥Î¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¤ÏÌÚºà¤Ê¤É¤Î¿¢ÊªÁ¡°Ý¤ò1¥ß¥ê¤ÎÉ´ËüÊ¬¤Î1¤Ë¤¢¤¿¤ë¥Ê¥Î¥µ¥¤¥º¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¯¤·¤¿ÁÇºà¤Ç¡¢¤³¤ÎÁÇºà¤Î¿·¤¿¤Ê³èÍÑË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤ÈÉÙ»Î»Ô¤ÈÆüËÜÀ½»æ¤¬¼Â¸³¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢»Ô±Ä½»Âð¤ÎÉßÃÏ¤ËÌÚ¤Î¥Á¥Ã¥×¤òÉß¤µÍ¤á¤¿¤¢¤È½üÁðºÞ¤ò¤Þ¤¡¢¤½¤Î¾å¤«¤é¥»¥ë¥íー¥¹¥Ê¥Î¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¤È¿å¤òº®¤¼¤¿±ÕÂÎ¤ò»¶ÉÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜÀ½»æ¤¬Ã±ÆÈ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¸¡¾Ú¤Ç¡¢¥»¥ë¥íー¥¹¥Ê¥Î¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¤Ë¤ÏÈôÍè¤¹¤ë»¨Áð¤Î¼ï¤ÎÈ¯²ê¤òËÉ¤°¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë½üÁðºÞ¤ò¤Þ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏÌÌ¤«¤éÀ¸¤¨¤ë»¨Áð¤âÍÞÀ©¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å1～2¤«·î¤Ë¤ï¤¿¤ê»¨Áð¤ÎÈ¯²ê¾õ¶·¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£