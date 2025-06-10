¡Ø¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ¡Ù¼Â¼Ì±Ç²è¡¢2027Ç¯5·î7Æü¤Ë¸ø³«±ä´ü¡¡À©ºî¾å¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¡ÖÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤¤¡×
¡¡Ç¤Å·Æ²¤Ï9Æü¡¢¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£Âç¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡Ø¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ¡Ù¤ò°·¤Ã¤¿¼Â¼Ì¡Ê¥é¥¤¥Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë±Ç²è¤Î¸ø³«Æü¤¬¡¢2027Ç¯3·î26Æü¤«¤é2027Ç¯5·î7Æü¤ØÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÚX¤è¤ê¡Û¸ø³«Æü±ä´ü¡ªÇ¤Å·Æ²¤¬ÀâÌÀ¡Ä¡Ø¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ¡Ù¼Â¼Ì±Ç²è¤ÎÀ½ºî¾õ¶·
¡¡X¤Ç¤Ï¡ÖµÜËÜ¤Ç¤¹¡£¡Ø¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ¡Ù¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¤Ï¡¢À©ºî¾å¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢Á´À¤³¦¤Î·à¾ì¸ø³«Æü¤ò2027Ç¯5·î7Æü¤ËÊÑ¹¹¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ø³«±ä´ü¤òÀâÌÀ¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤ê¤â¡¢¾¯¤·ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½½Ê¬¤Ê»þ´Ö¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢ÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¾¯¤·¤À¤±»þ´Ö¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Æ±±Ç²è¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢Ç¤Å·Æ²ÂåÉ½¼èÄùÌò¥Õ¥§¥í¡¼¤ÎµÜËÜÌÐ¤È¡¢Arad Productions Inc.¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¢¤ê¿ô¡¹¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿Avi Arad¤¬¶¦Æ±¤ÇÃ´Åö¡£
¡¡±Ç²è¤ÎÀ©ºî¤Ï¡¢Ç¤Å·Æ²¤ÈArad Productions Inc.¤¬¹Ô¤¤¡¢´ÆÆÄ¤ÏWes Ball¤¬Ã´Åö¡£¤Þ¤¿¡¢±Ç²èÀ©ºîÈñ¤Î50%°Ê¾å¤òÇ¤Å·Æ²¤¬½Ð»ñ¤·¡¢Á´À¤³¦ÇÛµë¤È¶¦Æ±½Ð»ñ¤òSony Pictures Entertainment Inc.¤¬¹Ô¤¦¡£
¡¡¼Â¼Ì²½¤ËÇ¤Å·Æ²¤Ï¡¢¡ÖÇ¤Å·Æ²IP¤Î±ÇÁü²½¤ò¼«¤é¼ê¤¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥²¡¼¥àÀìÍÑµ¡¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë·ÐÏ©¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Î³§ÍÍ¤ËÇ¤Å·Æ²¤¬ÇÝ¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚX¤è¤ê¡Û¸ø³«Æü±ä´ü¡ªÇ¤Å·Æ²¤¬ÀâÌÀ¡Ä¡Ø¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ¡Ù¼Â¼Ì±Ç²è¤ÎÀ½ºî¾õ¶·
¡¡X¤Ç¤Ï¡ÖµÜËÜ¤Ç¤¹¡£¡Ø¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ¡Ù¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¤Ï¡¢À©ºî¾å¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢Á´À¤³¦¤Î·à¾ì¸ø³«Æü¤ò2027Ç¯5·î7Æü¤ËÊÑ¹¹¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ø³«±ä´ü¤òÀâÌÀ¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤ê¤â¡¢¾¯¤·ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½½Ê¬¤Ê»þ´Ö¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢ÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¾¯¤·¤À¤±»þ´Ö¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡±Ç²è¤ÎÀ©ºî¤Ï¡¢Ç¤Å·Æ²¤ÈArad Productions Inc.¤¬¹Ô¤¤¡¢´ÆÆÄ¤ÏWes Ball¤¬Ã´Åö¡£¤Þ¤¿¡¢±Ç²èÀ©ºîÈñ¤Î50%°Ê¾å¤òÇ¤Å·Æ²¤¬½Ð»ñ¤·¡¢Á´À¤³¦ÇÛµë¤È¶¦Æ±½Ð»ñ¤òSony Pictures Entertainment Inc.¤¬¹Ô¤¦¡£
¡¡¼Â¼Ì²½¤ËÇ¤Å·Æ²¤Ï¡¢¡ÖÇ¤Å·Æ²IP¤Î±ÇÁü²½¤ò¼«¤é¼ê¤¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥²¡¼¥àÀìÍÑµ¡¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë·ÐÏ©¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Î³§ÍÍ¤ËÇ¤Å·Æ²¤¬ÇÝ¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£