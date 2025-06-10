¡Ú¤Ò¤Æ¨¤²¤«¡Û¡Ö·ì¤òÎ®¤·¤¿¿Í¤¬¼«Å¾¼Ö¤ÈÅÝ¤ì¤Æ¡Ä¡×89ºÐÃËÀ¤¬»àË´¡¡¼þÊÕ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿À×¤¢¤ë¼«Å¾¼Ö¡¡ºë¶Ì¡¦¹ãÁã»Ô
ºë¶Ì¡¦¹ãÁã»Ô¤Ç10ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë89ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬Ï©¾å¤ËÅÝ¤ì¤Æ»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢·Ù»¡¤Ï¤Ò¤Æ¨¤²¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸áÁ°3»þÈ¾¤´¤í¡¢¹ãÁã»ÔÂç°²¤Î¸©Æ»¤Ç¡Ö·ì¤òÎ®¤·¤¿¿Í¤¬¼«Å¾¼Ö¤È°ì½ï¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌ¹Ô¿Í¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Ü³»°Ïº¤µ¤ó¡Ê89¡Ë¤Ç¡¢Æ¬Éô¤«¤é½Ð·ì¤·¤Æ¤¤¤ÆÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿À×¤¬¤¢¤ë¼«Å¾¼Ö¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤«¤é¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Ü³¤µ¤ó¤¬¼Ö¤Ë¤Ò¤Æ¨¤²¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£