2Âæ¤¬ÂçÇË¡ÄµÕÁö¼Ö¤¬ÊÌ¤Î¼Ö¤ÈÀµÌÌ¾×ÆÍ¡¡¾×ÆÍ¤µ¤ì¤¿¼Ö¤ÎÃËÀ¡Ê27¡Ë»àË´¡¡µÕÁö¼Ö±¿Å¾¤ÎÃËÀ¡Ê36¡Ë½Å½ý¡¡°ñ¾ë¡¦¶Ä®
°ñ¾ë¡¦¶Ä®¤Î¹ñÆ»¤Ç9ÆüÌë¡¢µÕÁö¤·¤¿¼Ö¤¬ÊÌ¤Î¼Ö¤ÈÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¡¢¾×ÆÍ¤µ¤ì¤¿¼Ö¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
9Æü¸á¸å9»þÈ¾¤´¤í¡¢¶Ä®²£ÄÍ¤Î¹ñÆ»4¹æÀþ¤Î¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Ç¡¢¡ÖµÕÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ö¤¬¤¤¤ë¡×¡ÖÉáÄÌ¼Ö¤ÈÉáÄÌ¼Ö¤Î»ö¸Î¡¢µÕÁö¼Ö¤È¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÄÌÊó¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÒÂ¦2¼ÖÀþ¤Î¼ÖÀþ¤òÄ¾¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤ËµÕÁö¤·¤Æ¤¤¿¼Ö¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼Ö¤¬ÂçÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¾×ÆÍ¤µ¤ì¤¿¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÊ°ú·½¸ã¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÕÁö¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿36ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢±¦¤ÎÂçÂÜ¡Ê¤À¤¤¤¿¤¤¡Ë¹ü¤äÉ¨¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë¤Ê¤É½Å½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÃËÀ¤Î²óÉü¤òÂÔ¤Ã¤ÆµÕÁö¤·¤¿¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£