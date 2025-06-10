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Saliva-Sensing Dental Floss: An Innovative Tool for Assessing Stress via On-Demand Salivary Cortisol Measurement with Molecularly Imprinted Polymer and Thread Microfluidics Integration | ACS Applied Materials & Interfaces
A Dental Floss That Can Measure Stress | Tufts Now
https://now.tufts.edu/2025/05/23/dental-floss-can-measure-stress
New Smart Dental Floss Can Detect Your Stress From Saliva : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/new-smart-dental-floss-can-detect-your-stress-from-saliva
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by Atul Sharma and Nafize Ishtiaque Hossain
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by Nafize Ishtiaque Hossain
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