¡Ö¶â¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×ÇØ¸å¤«¤é¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤òÌÜ¤ËÅÉ¤ê¤Ä¤±¤Æ¶¯ÅðÌ¤¿ë¤« ¥¤¥ó¥É¹ñÀÒ¤ÎÃË¤é4¿ÍÂáÊá ºë¶Ì¡¦µÈÀî»Ô
¡¡ºë¶Ì¸©µÈÀî»Ô¤Ç¡¢ÃËÀ¤ÎÇØ¸å¤«¤é¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤òÌÜ¤ËÅÉ¤ê¤Ä¤±¤Æ¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤¦¤¨¡¢¸½¶â¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥É¹ñÀÒ¤ÎÃË¤é4¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ã¥ë¥Þ¡¦¥¢¥Þ¥óÍÆµ¿¼Ô¡Ê31¡Ë¤é4¿Í¤Ï3·î¡¢ºë¶Ì¸©µÈÀî»Ô¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢50Âå¤ÎÃËÀ¤ÎÇØ¸å¤«¤é²ÈÄíÍÑ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤òÌÜ¤ËÅÉ¤ê¤Ä¤±¤Æ¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤¦¤¨¡¢¸½¶â¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¢¥Þ¥óÍÆµ¿¼Ô¤ÏÃËÀ¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤ÈÇÉ¸¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢»ö·ïÅöÆü¤¬µëÎÁÆü¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÃËÀ¤¬¸½¶â¤ò±¿¤Ö¤È¤³¤í¤òÂÔ¤ÁÉú¤»¤·¤Æ½±¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃËÀ¤Ï¡¢Ìó40¿ÍÊ¬¤ÎµëÎÁ¤È¤Ê¤ë780Ëü±ß¤Û¤É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼þ°Ï¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤¿¤¿¤á¡¢¥¢¥Þ¥óÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï¸½¶â¤òÃ¥¤ï¤º¤ËÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥Þ¥óÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï¡¢¡Ö¶â¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë