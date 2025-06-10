¡Ú¿·¶½¹ñÄÌ²ß¡Û¥É¥ë¥Ú¥½¤Ï¥Ú¥½¹â·÷¤â¡¢£±£¹¡¥£°£°³ä¤ì¤Ë¤Ï¿µ½Å¡á¥á¥¥·¥³¥Ú¥½
¡Ú¿·¶½¹ñÄÌ²ß¡Û¥É¥ë¥Ú¥½¤Ï¥Ú¥½¹â·÷¤â¡¢£±£¹¡¥£°£°³ä¤ì¤Ë¤Ï¿µ½Å¡á¥á¥¥·¥³¥Ú¥½
¡¡¥É¥ë¥Ú¥½¤Ï£±¥É¥ë¡á£±£¹¡¥£°£²¥Ú¥½Á°¸å¤Þ¤Ç²¼¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂçÂæ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤â¤ß¤¢¤¤¡£¥ê¥¹¥¯·Ù²ü¸åÂà¤Ê¤É¤¬¸«¤é¤ì¡¢¥É¥ë°Â¤Ú»á¹â¿ä°Ü¤â£±£¹¡¥£°£°³ä¤ì¤Ë¤Ï¿µ½Å»ÑÀª¤¬¸«¤é¤ì¡¢Æ°¤¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ±ß¤Ç¤Ï¥Ú¥½¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¡£º£·î½é¤á¤Î£·±ß£³£·Á¬Âæ¤«¤é¤Î¾å¾º¤¬¸«¤é¤ì¡¢£·±ß£¶£°Á¬Á°¸å¤Ç¤Î¿ä°Ü¡£
USDMXN¡¡19.063¡¡MXNJPY 7.607
¡¡¥É¥ë¥Ú¥½¤Ï£±¥É¥ë¡á£±£¹¡¥£°£²¥Ú¥½Á°¸å¤Þ¤Ç²¼¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂçÂæ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤â¤ß¤¢¤¤¡£¥ê¥¹¥¯·Ù²ü¸åÂà¤Ê¤É¤¬¸«¤é¤ì¡¢¥É¥ë°Â¤Ú»á¹â¿ä°Ü¤â£±£¹¡¥£°£°³ä¤ì¤Ë¤Ï¿µ½Å»ÑÀª¤¬¸«¤é¤ì¡¢Æ°¤¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ±ß¤Ç¤Ï¥Ú¥½¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¡£º£·î½é¤á¤Î£·±ß£³£·Á¬Âæ¤«¤é¤Î¾å¾º¤¬¸«¤é¤ì¡¢£·±ß£¶£°Á¬Á°¸å¤Ç¤Î¿ä°Ü¡£
USDMXN¡¡19.063¡¡MXNJPY 7.607