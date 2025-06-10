¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥¢ー¥Î¥ë¥É¡Ø¥Ï゙ー¥È゙ ¤³¤³¤«¤é±©¤Ï゙¤¿¤¯¡Ù9·î¸ø³«¡¡ÆÃÊó¡õ¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â
¡¡¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥¢ー¥Î¥ë¥É¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡ØBird¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤¬¡¢¡Ø¥Ðー¥É ¤³¤³¤«¤é±©¤Ð¤¿¤¯¡Ù¤ÎË®Âê¤Ç9·î5Æü¤è¤ê¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥êー¡¢Bunkamura ¥ë¡¦¥·¥Í¥Þ ½ÂÃ«µÜ²¼¡¢¥·¥Í¥¹¥¤¥Ã¥Á¶äºÂ¤Û¤«¤Ë¤ÆÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¥Ø¥¤¥êー¡¦¥¹¥¿¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥É¡Ö¤³¤ó¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡×¡¡¡Øºá¿Í¤¿¤Á¡Ù¤Î»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¹Ù³°¤Î²¼Ä®¤ËÊë¤é¤¹12ºÐ¤Î¾¯½÷¤¬¡¢¡È¥Ðー¥É¡É¤ÈÌ¾¾è¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÃË¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤Ë¡¢¤·¤«¤·³Î¼Â¤ËÀ¤³¦¤¬¤Ò¤é¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£¡Ø¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥¿¥ó¥¯¡Ù¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥Ï¥Ëー¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢ー¥Î¥ë¥É¤¬´ÆÆÄ¤ÈµÓËÜ¤òÌ³¤á¤¿¡£»£±Æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ø°¥¤ì¤Ê¤ë¼Ô¤¿¤Á¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¥¢ー¥Î¥ë¥É´ÆÆÄ¤È¤ÏÃ»ÊÔ»þÂå¤«¤é¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥í¥Óー¡¦¥é¥¤¥¢¥ó¤¬Ã´Åö¡£ËÜºî¤Ç¤Ï16mm¥Õ¥£¥ë¥à¤Î¤¶¤é¤Ä¤¤¤¿²è¼Á¤È¥¹¥Þ¥Û¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë±ÇÁü¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢ー¥Î¥ë¥É´ÆÆÄºîÉÊ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï±Ç²èº×¤ä¸ÂÄê¸ø³«¤Ê¤É¤Ç¤·¤«¾å±Ç¤Îµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜºî¤ÇÁ´¹ñ¸ø³«¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¡¡¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡ー¥¶ー¤ÎÉã¥Ð¥°¡Ê¥Ð¥êー¡¦¥³ー¥¬¥ó¡Ë¤ÈÊë¤é¤·¡¢¤ä¤ê¾ì¤Î¤Ê¤¤¸ÉÆÈ¤ò¤Ä¤Î¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¾¯½÷¥Ù¥¤¥êー¡Ê¥Ë¥¥ä¡¦¥¢¥À¥à¥º¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¡¢Áð¸¶¤ÇÉþÁõ¤â¿¶¤ëÉñ¤¤¤â´ñÌ¯¤ÊÆæ¤ÎÃË¡È¥Ðー¥É¡É¡Ê¥Õ¥é¥ó¥Ä¡¦¥í¥´¥Õ¥¹¥¡Ë¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¦¡£Èà¤Î¤®¤³¤Á¤Ê¤¤¿¶¤ëÉñ¤¤¤ÎÃæ¤Ë¥Ô¥å¥¢¤Ê¤Ê¤Ë¤«¤ò´¶¤¸¤¿¥Ù¥¤¥êー¤Ï¡¢¡ÖÎ¾¿Æ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ðー¥É¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥Ï¥Ëー¡Ù¤Ç¤Ï¥Óー¥Á¤ÇÆü¸þ¤Ü¤Ã¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥Ã¥·¥ã¡¦¥ì¥¤¥ó¤ò¥¹¥«¥¦¥È¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢ー¥Î¥ë¥É´ÆÆÄ¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¼ç±é¤Ë¤â¤Ï³Ø¹»±é·à¤Î·Ð¸³¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÌµÌ¾¤Î¾¯½÷¥Ë¥¥ä¡¦¥¢¥À¥à¥º¤òÈ´Å§¤·¤¿¡£¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤ÊÌñ²ð¼Ô¤À¤¬²ÈÂ²¤Ø¤Î°¦¾ð¤Ï¿¼¤¤Éã¿Æ¥Ð¥°¤ËÊ±¤·¤¿¤Î¤Ï¤Î¡¢¡Ø¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¥º¡Ù¡Ø¥¤¥Ë¥·¥§¥ê¥óÅç¤ÎÀºÎî¡Ù¤Î¥Ð¥êー¡¦¥³ー¥¬¥ó¡£ÀµÂÎÉÔÌÀ¤ÎÃË¡È¥Ðー¥É¡É¤Ï¡¢¡Ø¿å¤òÊú¤¯½÷¡Ù¡ØÂç¤¤¤Ê¤ë¼«Í³¡Ù¤Î¥Õ¥é¥ó¥Ä¡¦¥í¥´¥Õ¥¹¥¤¬±é¤¸¤¿¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ3¼ï¤Î¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÆÃÊó±ÇÁü¤¬¸ø³«¡£¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥â¥Î¥¯¥í¤ÇÂª¤¨¤é¤ì¤¿¥Ù¥¤¥êー¡¢Ãî¤Î¥¿¥È¥¥ー¤ò¿ÈÂÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤¿¥Ð¥°¡¢Áð¸¶¤Ç¶õ¤ò¶Ä¤°¥Ðー¥É¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¡ØÀ»¤Ê¤ë¼¯»¦¤· ¥¥ê¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¡¦¥»¥¤¥¯¥ê¥Ã¥É¡¦¥Ç¥£¥¢¡Ù°Ê¹ß¡¢Á´¤Æ¤Î¥é¥ó¥Æ¥£¥â¥¹´ÆÆÄºîÉÊ¤Î¥¹¥Á¥ë¼Ì¿¿¤òÃ´Åö¤¹¤ë¼Ì¿¿²È¡¦À¾ÅçÆÆ»Ê¤¬»£±Æ¤·¤¿¡£¼ê½ñ¤¤Î¡ÖBIRD¡×¤ÎÊ¸»ú¤Ï¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ç²è¡Ø¥Ðー¥É¡¡¤³¤³¤«¤é±©¤Ð¤¿¤¯¡ÙÆÃÊó±ÇÁü¡¡ÆÃÊó±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥°¤È¥Ù¥¤¥êー¤¬ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Üー¥É¤Ë2¿Í¾è¤ê¤¹¤ë¥·ー¥ó¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³¤¤ËÌ²¤ë¤è¤¦¤Ë¿È¤ò¿»¤¹¥Ù¥¤¥êー¤Î»Ñ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥á¥¤¥ó²èÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜºî¤Î¥à¥Ó¥Á¥±¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¤¬6·î13Æü¤è¤ê¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«ー¥ÉµÚ¤Ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Þ¥ÛÊÉ»æ3¼ï¤¬¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë