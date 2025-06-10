TWICE¡¢6ÅÙÌÜ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼ÆüËÜ¸ø±é¾ÜºÙÈ¯É½¡¡Á´²ñ¾ì360ÅÙ¥¹¥Æ¡¼¥¸Å¸³«¡Ú¸ø±é¾ÜºÙµºÜ¡Û
¡¡Â¿¹ñÀÒ9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦TWICE¤Î6ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ØTWICE WORLD TOUR IN JAPAN¡Ù¤Î¾ÜºÙ¤¬10Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿6ÅÀ¡Û2Ç¯¤Ö¤êÍèÆü¸ø±é¡ÄÅìµþ¥É¡¼¥à3days¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿TWICE
¡¡ºòÇ¯7·î¤Ë¤Ï¡¢Á´À¤³¦¤ÇÎß·×Ìó150Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿Ä¶Âç·¿¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤Ç¤¢¤ë¡ØTWICE 5TH WORLD TOUR ¡ÆREADY TO BE¡Ç in JAPAN SPECIAL¡Ù¤ò¿ÀÆàÀî¡¦Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤Ã¤¿TWICE¡£Æ±¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢½é¤á¤ÆÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô¤¦³¤³°½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¿·¤·¤¤¥Ä¥¢¡¼¡ØTWICE WORLD TOUR IN JAPAN¡Ù¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î²ñ¾ì¤Ç´ÑµÒÀÊ¤ò360ÅÙ³«Êü¤·¡¢ÉñÂæ¤ÈµÒÀÊ¤Î¶³¦¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢¼¡¸µ¤Î°ã¤¦¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÀµÌÌ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤360ÅÙ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢´ÑµÒ¤ÏTWICE¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÎ©ÂÎÅª¤«¤Ä¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤ËÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Æ±¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ¡ÊONCE JAPAN¡ÜÄ¹´ü²ñ°÷¡Ë¤Ï¡¢¤¤ç¤¦10Æü¸á¸å£¶»þ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¡ØTWICE WORLD TOUR IN JAPAN¡Ù¾ÜºÙ¡Û
¢£Âçºå¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå
7·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å3»þ30Ê¬³«¾ì¡¢¸á¸å5»þ30Ê¬³«±é
7·î27Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å2»þ30Ê¬³«¾ì¡¢¸á¸å4»þ30Ê¬³«±é
¢£°¦ÃÎ¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä
8·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å3»þ30Ê¬³«¾ì¡¢¸á¸å5»þ30Ê¬³«±é
8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å2»þ30Ê¬³«¾ì¡¢¸á¸å4»þ30Ê¬³«±é
¢£Ê¡²¬¡¦¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬
8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å3»þ30Ê¬³«¾ì¡¢¸á¸å5»þ30Ê¬³«±é
8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å2»þ³«¾ì¡¢¸á¸å4»þ³«±é
¢£Åìµþ¥É¡¼¥à
9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¸á¸å4»þ30Ê¬³«¾ì¡¢¸á¸å6»þ30Ê¬³«±é
9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å4»þ30Ê¬³«¾ì¡¢¸á¸å6»þ30Ê¬³«±é
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿6ÅÀ¡Û2Ç¯¤Ö¤êÍèÆü¸ø±é¡ÄÅìµþ¥É¡¼¥à3days¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿TWICE
¡¡ºòÇ¯7·î¤Ë¤Ï¡¢Á´À¤³¦¤ÇÎß·×Ìó150Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿Ä¶Âç·¿¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤Ç¤¢¤ë¡ØTWICE 5TH WORLD TOUR ¡ÆREADY TO BE¡Ç in JAPAN SPECIAL¡Ù¤ò¿ÀÆàÀî¡¦Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤Ã¤¿TWICE¡£Æ±¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢½é¤á¤ÆÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô¤¦³¤³°½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ¡ÊONCE JAPAN¡ÜÄ¹´ü²ñ°÷¡Ë¤Ï¡¢¤¤ç¤¦10Æü¸á¸å£¶»þ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¡ØTWICE WORLD TOUR IN JAPAN¡Ù¾ÜºÙ¡Û
¢£Âçºå¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå
7·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å3»þ30Ê¬³«¾ì¡¢¸á¸å5»þ30Ê¬³«±é
7·î27Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å2»þ30Ê¬³«¾ì¡¢¸á¸å4»þ30Ê¬³«±é
¢£°¦ÃÎ¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä
8·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å3»þ30Ê¬³«¾ì¡¢¸á¸å5»þ30Ê¬³«±é
8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å2»þ30Ê¬³«¾ì¡¢¸á¸å4»þ30Ê¬³«±é
¢£Ê¡²¬¡¦¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬
8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å3»þ30Ê¬³«¾ì¡¢¸á¸å5»þ30Ê¬³«±é
8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å2»þ³«¾ì¡¢¸á¸å4»þ³«±é
¢£Åìµþ¥É¡¼¥à
9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¸á¸å4»þ30Ê¬³«¾ì¡¢¸á¸å6»þ30Ê¬³«±é
9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å4»þ30Ê¬³«¾ì¡¢¸á¸å6»þ30Ê¬³«±é