多国籍9人組ガールズグループ・TWICEの6度目となるワールドツアー『TWICE WORLD TOUR IN JAPAN』の詳細が10日、発表された。昨年7月には、全世界で累計約150万人を動員した超大型ツアーの最終公演である『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL』を神奈川・日産スタジアムで行ったTWICE。同公演では、初めて日産スタジアムで公演を行う海外女性アーティストとなった。

約1年ぶりに開催される新しいツアー『TWICE WORLD TOUR IN JAPAN』は、すべての会場で観客席を360度開放し、舞台と客席の境界を感じさせない、次元の違うツアーになる予定。ステージの正面が決まっていない360度ステージを通して、観客はTWICEのパフォーマンスを立体的かつよりリアルに体感することができる。同公演のチケット最速先行受付(ONCE JAPAN+長期会員)は、きょう10日午後6時にスタートする。【『TWICE WORLD TOUR IN JAPAN』詳細】■大阪・京セラドーム大阪7月26日(土)午後3時30分開場、午後5時30分開演7月27日(日)午後2時30分開場、午後4時30分開演■愛知・バンテリンドーム ナゴヤ8月23日(土)午後3時30分開場、午後5時30分開演8月24日(日)午後2時30分開場、午後4時30分開演■福岡・みずほPayPayドーム福岡8月30日(土)午後3時30分開場、午後5時30分開演8月31日(日)午後2時開場、午後4時開演■東京ドーム9月16日(火)午後4時30分開場、午後6時30分開演9月17日(水)午後4時30分開場、午後6時30分開演