¡ØBABAÈ´¤ºÇ¼å²¦·èÄêÀï¡Ù½Ð¾ì¼Ô22¿Í¤¬È¯É½¡¡¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡õÂç¶¶ÏÂÌé¤¬½é¡¢»³ÅÄÎÃ²ð¡õÆ£°æÎ®À±¡ÈºÇ¼å²¦¡É¤â»²Àï
¡¡Íò¤ÎÁêÍÕ²íµª¤È¤¨¤Ê¤ê¤«¤º¤¤¬ÈÖÁÈ¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ØÅÚÍË¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¡BABAÈ´¤ºÇ¼å²¦·èÄêÀï¡¡2025²Æ¡Ù¤¬¡¢21Æü¸á¸å9»þ¤«¤é11»þ10Ê¬¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£Æ±¶É¤Î1·î3Æü¤òÄ¹Ç¯»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¹ñÌ±Åª´ë²è¤Ç¡¢³Æ³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÃøÌ¾¿Í¤¿¤Á¤¬¡ÈºÇ¼å²¦¡É¤È¤¤¤¦ÉÔÌ¾ÍÀ¤Ê¾Î¹æ¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤¿¤á¡¢·ãÎõ¤Ê¿´ÍýÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ø¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¡Ù2011Ç¯ÊüÁ÷»þ¤ÎÁêÍÕ²íµª
¡¡º£²ó¤Î»²Àï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÁêÍÕ¡õ¤¨¤Ê¤ê¤Ë²Ã¤¨¡¢°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡¢Âç¶¶ÏÂÌé¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¡¢ÀîÅçÌÀ¡ÊóÊÎÛ¡Ë¡¢SAKURA¡ÊLE SSERAFIM¡Ë¡¢ÇòÀÐËã°á¡¢¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡ÊKis-My-Ft2¡Ë¡¢Å·Æ¸¤è¤·¤ß¡¢Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡¢Æ£°æÎ®À±¡ÊWEST.¡Ë¡¢Æ£ÌÚÄ¾¿Í¡¢ËÜ¶¿ÁÕÂ¿¡¢ËÜÅÄÍã¡¢¾¾ËÜ¼ãºÚ¡¢ÌøÍÕÉÒÏº¡¢»³Æâ·ò»Ê¡Ê¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡Ë¡¢ÅÏî´ÍºÂÀ¡¢ÅÏÉôÆÆÏº¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÀè·îÊüÁ÷¤·¤¿¡ØTHE SECOND¡ÁÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á2025¡Ù¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¡¢º£Ç¯1·î3Æü¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡Ø¿·½Õ¡ý¡ßÉô¡Ù¤Ç¤¯¤·¤¯¤âºÇ¼å²¦¤Ëµ±¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»³ÅÄÎÃ²ð¡ÊHey! Say! JUMP¡Ë¤ÎÁíÀª22¿Í¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼ÇÐÍ¥¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Þ¤Ç¡¢Ä¶¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£
¡¡Âè1»î¹ç¤ÏÄ¹ß·¤È½é»²Àï¤Î¶Ì¿¹¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡¢Æ£ÌÚ¤¬ÂÐ·è¡£Ä¹ß·¤Ï¡ØVSÍò2017²ìÀµ¿·½Õ¹ë²Ú3»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎBABAÈ´¤»²Àï¡£Æ£ÌÚ¤È¶Ì¿¹¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤È¤È¤â¤Ë¤É¤ó¤Ê¿´ÍýÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¡ØTHE SECOND¡ÙÍ¥¾¡¤ÇÇÈ¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¼þÊ¿º²¡Ê¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¡Ë¤¬Âè2»î¹ç¤ËÅÐ¾ì¡£¼þÊ¿º²¤Ï¡¢¡ØVSº² 2022Ä¶¹ë²Ú¿·½Õ3»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù°ÊÍè¤Î»²Àï¤È¤Ê¤ëËÜÅÄ¡¢ËÜ¶¿¡¢»³Æâ¤ÈÍ¥¾¡¤È¤Ï¿¿µÕ¤ÎÉÔÌ¾ÍÀ¤Ê¡ÈºÇ¼å²¦¡É¤Î¾Î¹æ¤â¼ê¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ê½Å¸ü¤ÊÂÐ·è¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÂè3»î¹ç¡£ÅÏÉô¡¢ÌøÍÕ¤È¤¤¤¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤á¤Ã¤¿¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Ì¾Í¥2¿Í¤Î¥Ð¥ÐÈ´¤ÂÐ·è¤¬¼Â¸½¡£¤µ¤é¤ËÀîÅç¤ÈSAKURA¤¬»²Àï¤·¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥Ö¤Î»³ºê¹°Ìé¡Ê¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡Ë¤âÂç¶½Ê³¤ÎÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê½Å¸ü¤ÊÀï¤¤¤È¿¿µÕ¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤ÏÈÖÁÈ¥Û¥¹¥È¤Î¤¨¤Ê¤ê¤È¡¢Âç¶¶¡¢¾¾ËÜ¡¢¤½¤·¤ÆÅ·Æ¸¤Î4¿Í¤¬Ä©Àï¤¹¤ëÂè4»î¹ç¡£½éÅÐ¾ì¤ÎÂç¶¶¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤¹¤´¤¤¿Í¤¿¤Á¤È¥Ð¥ÐÈ´¤¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡ª¡×¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¡õ¥Ë¥³¥Ë¥³¤Ç¡¢¥Ð¥Ð¤ò°ú¤¤¤¿»þ¤ÎÉ½¾ð¤¬¿´ÇÛ¡Ê!?¡ËÅÏÉô¤È¶¦¤Ë¥É¥é¥Þ¡ØDr.¥¢¥·¥å¥é¡Ù¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¾¾ËÜ¤Ï¥É¥é¥Þ¤ÎºÇ½ª²ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â¡ÈÉé¤±¡É¤À¤±¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡Ä¡£¤½¤·¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤¬ÄÁ¤·¤¤±é²Î³¦¤ÎÂç¸æ½ê¡¦Å·Æ¸¤Ë¡¢¤¨¤Ê¤ê¤¬ËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÁêÍÕÎ¨¤¤¤ëÂè5»î¹ç¤Ë¡¢¡ØVSº²¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Ç»×¤¤½Ðºî¤í¤¦SP¡Ù¡Ê2023Ç¯9·î28Æü¡ËÆâ¤ÇÊüÁ÷¤·¤¿¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¡ÖBABAº²¡×¤Ç±Êµ×ºÇ¼å²¦¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢ÊÖ¾å¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿Æ£°æ¤¬¥ê¥Ù¥ó¥¸»²Àï¡¢2Ç¯±Û¤·¤ËÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤«¡£¤µ¤é¤Ë¸µNBAÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢ºòÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤Ç¸½ºßÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëÅÏî´¤â¡£
¡¡¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤È¤·¤Æ¥³¡¼¥È¾å¤ò¶î¤±²ó¤ëÅÏî´¤Ï¡¢ÁêÍÕ¤é¤È¤Î¿´ÍýÀï¤ò¸«»ö¤Ë¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤¿ÁêÍÕ¡¢Æ£°æ¤È¤¤¤¦¸µºÇ¼å²¦¤¬2¿Í¤â¤¤¤ëÍ½Áª²ñ¤Ç¸«¤»¤ë¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ë°ëÂ¼¤ÈÇòÀÐ¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ø¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¡Ù2011Ç¯ÊüÁ÷»þ¤ÎÁêÍÕ²íµª
¡¡º£²ó¤Î»²Àï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÁêÍÕ¡õ¤¨¤Ê¤ê¤Ë²Ã¤¨¡¢°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡¢Âç¶¶ÏÂÌé¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¡¢ÀîÅçÌÀ¡ÊóÊÎÛ¡Ë¡¢SAKURA¡ÊLE SSERAFIM¡Ë¡¢ÇòÀÐËã°á¡¢¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡ÊKis-My-Ft2¡Ë¡¢Å·Æ¸¤è¤·¤ß¡¢Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡¢Æ£°æÎ®À±¡ÊWEST.¡Ë¡¢Æ£ÌÚÄ¾¿Í¡¢ËÜ¶¿ÁÕÂ¿¡¢ËÜÅÄÍã¡¢¾¾ËÜ¼ãºÚ¡¢ÌøÍÕÉÒÏº¡¢»³Æâ·ò»Ê¡Ê¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡Ë¡¢ÅÏî´ÍºÂÀ¡¢ÅÏÉôÆÆÏº¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë¡£
¡¡Âè1»î¹ç¤ÏÄ¹ß·¤È½é»²Àï¤Î¶Ì¿¹¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡¢Æ£ÌÚ¤¬ÂÐ·è¡£Ä¹ß·¤Ï¡ØVSÍò2017²ìÀµ¿·½Õ¹ë²Ú3»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎBABAÈ´¤»²Àï¡£Æ£ÌÚ¤È¶Ì¿¹¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤È¤È¤â¤Ë¤É¤ó¤Ê¿´ÍýÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¡ØTHE SECOND¡ÙÍ¥¾¡¤ÇÇÈ¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¼þÊ¿º²¡Ê¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¡Ë¤¬Âè2»î¹ç¤ËÅÐ¾ì¡£¼þÊ¿º²¤Ï¡¢¡ØVSº² 2022Ä¶¹ë²Ú¿·½Õ3»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù°ÊÍè¤Î»²Àï¤È¤Ê¤ëËÜÅÄ¡¢ËÜ¶¿¡¢»³Æâ¤ÈÍ¥¾¡¤È¤Ï¿¿µÕ¤ÎÉÔÌ¾ÍÀ¤Ê¡ÈºÇ¼å²¦¡É¤Î¾Î¹æ¤â¼ê¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ê½Å¸ü¤ÊÂÐ·è¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÂè3»î¹ç¡£ÅÏÉô¡¢ÌøÍÕ¤È¤¤¤¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤á¤Ã¤¿¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Ì¾Í¥2¿Í¤Î¥Ð¥ÐÈ´¤ÂÐ·è¤¬¼Â¸½¡£¤µ¤é¤ËÀîÅç¤ÈSAKURA¤¬»²Àï¤·¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥Ö¤Î»³ºê¹°Ìé¡Ê¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡Ë¤âÂç¶½Ê³¤ÎÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê½Å¸ü¤ÊÀï¤¤¤È¿¿µÕ¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤ÏÈÖÁÈ¥Û¥¹¥È¤Î¤¨¤Ê¤ê¤È¡¢Âç¶¶¡¢¾¾ËÜ¡¢¤½¤·¤ÆÅ·Æ¸¤Î4¿Í¤¬Ä©Àï¤¹¤ëÂè4»î¹ç¡£½éÅÐ¾ì¤ÎÂç¶¶¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤¹¤´¤¤¿Í¤¿¤Á¤È¥Ð¥ÐÈ´¤¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡ª¡×¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¡õ¥Ë¥³¥Ë¥³¤Ç¡¢¥Ð¥Ð¤ò°ú¤¤¤¿»þ¤ÎÉ½¾ð¤¬¿´ÇÛ¡Ê!?¡ËÅÏÉô¤È¶¦¤Ë¥É¥é¥Þ¡ØDr.¥¢¥·¥å¥é¡Ù¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¾¾ËÜ¤Ï¥É¥é¥Þ¤ÎºÇ½ª²ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â¡ÈÉé¤±¡É¤À¤±¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡Ä¡£¤½¤·¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤¬ÄÁ¤·¤¤±é²Î³¦¤ÎÂç¸æ½ê¡¦Å·Æ¸¤Ë¡¢¤¨¤Ê¤ê¤¬ËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÁêÍÕÎ¨¤¤¤ëÂè5»î¹ç¤Ë¡¢¡ØVSº²¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Ç»×¤¤½Ðºî¤í¤¦SP¡Ù¡Ê2023Ç¯9·î28Æü¡ËÆâ¤ÇÊüÁ÷¤·¤¿¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¡ÖBABAº²¡×¤Ç±Êµ×ºÇ¼å²¦¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢ÊÖ¾å¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿Æ£°æ¤¬¥ê¥Ù¥ó¥¸»²Àï¡¢2Ç¯±Û¤·¤ËÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤«¡£¤µ¤é¤Ë¸µNBAÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢ºòÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤Ç¸½ºßÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëÅÏî´¤â¡£
¡¡¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤È¤·¤Æ¥³¡¼¥È¾å¤ò¶î¤±²ó¤ëÅÏî´¤Ï¡¢ÁêÍÕ¤é¤È¤Î¿´ÍýÀï¤ò¸«»ö¤Ë¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤¿ÁêÍÕ¡¢Æ£°æ¤È¤¤¤¦¸µºÇ¼å²¦¤¬2¿Í¤â¤¤¤ëÍ½Áª²ñ¤Ç¸«¤»¤ë¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ë°ëÂ¼¤ÈÇòÀÐ¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£