½Ð¼Ò¤È¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¡¢»Å»öÃå¤Ë¤«¤±¤ë¶â³Û¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤°ã¤¦? - ¥Õ¥ë¥ê¥â¡¼¥È¶ÐÌ³¼Ô¤Ï¡Ö·î1000±ßÌ¤Ëþ¡×¤¬²áÈ¾¿ô
LASSIC¤Ï6·î9Æü¡¢¡Ö¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ÈÉþÁõ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯4·î8Æü¡Á4·î16Æü¡¢20ºÐ¡Á65ºÐ¤Î¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯/¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¡¼¥½¥óÃË½÷1003Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡û»Å»öÃå¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¶â³Û
¤¢¤Ê¤¿¤¬»Å»öÃå¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¶â³Û¤Ï¡¢·îÊ¿¶Ñ¤¤¤¯¤é¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«?(ÃË½÷ÊÌ)
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬»Å»öÃå¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¶â³Û¤Ï¡¢·îÊ¿¶Ñ¤¤¤¯¤é¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢½÷À¤Ï¡Ö1,000±ß°Ê¾å¡Á1Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤ÎÃæ²Á³ÊÂÓ¤Ë²áÈ¾¿ô¤Î²óÅú(55.1%)¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÃËÀ¤Ï49.2%¤ÈÈ¾¿ô°Ê²¼¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£¤à¤·¤íÃËÀ¤Ï1Ëü±ß°Ê¾å¤Î¹â²Á³ÊÂÓ¤òÁª¤Ö³ä¹ç¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£ÃËÀ¤ÏÂ¿¾¯ÃÍÃÊ¤¬¹â¤¯¤Æ¤â¡Ö¤³¤ì!¡×¤È¤¤¤¦°ìÃå¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡¢°ìÅÀ½¸Ãæ·¿¤ÎÉþÁª¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£°ìÊý¤Ç½÷À¤Ï¡¢¥·¡¼¥ó¤äµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊ£¿ô¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸úÎ¨¤è¤¯Áª¤Ó¡¢Ãå¤Þ¤ï¤·¤ä¤¹¤µ¤ä°õ¾Ý¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬»Å»öÃå¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¶â³Û¤Ï¡¢·îÊ¿¶Ñ¤¤¤¯¤é¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«?(¶ÐÌ³·ÁÂÖÊÌ)
¶ÐÌ³·ÁÂÖ¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥Õ¥ë¥ê¥â¡¼¥È¶ÐÌ³¼Ô¤Ï1,000±ßÌ¤Ëþ¤ÎÄã²Á³ÊÂÓ¤òÁª¤ó¤À¿Í¤¬²áÈ¾¿ô¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£ÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥ë½Ð¼Ò¤¹¤ë¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ï¡¢1,000±ß¡Á5,000±ßÌ¤Ëþ¤Ë²óÅú¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1Ëü±ß°Ê¾å¤Î¹â²Á³ÊÂÓ¤òÁª¤ó¤À¿Í¤â¥Õ¥ë¥ê¥â¡¼¥È¶ÐÌ³¼Ô¤ËÈæ¤Ù¤ÆÇÜ¶á¤¤¤Ê¤É¡¢¥Õ¥ë½Ð¼Ò¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢ÉþÁõ¤Ë¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ûÉáÃÊ¡¢¤É¤ó¤ÊÉþÁõ¤Ç»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤ë?
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÉáÃÊ¡¢¤É¤ó¤ÊÉþÁõ¤Ç»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?(ÃË½÷ÊÌ)
¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÉáÃÊ¡¢¤É¤ó¤ÊÉþÁõ¤Ç»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃËÀ¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¡¼¥Ä(36.4%)¡×¤ä¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥¸¥å¥¢¥ë/¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÃåÍÑ(22.7%)¡×¤Ê¤É¡¢ÂÐÌÌ¤ò°Õ¼±¤·¤¿ÉþÁõ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
ÂÐ¤·¤Æ½÷À¤Î¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡×¤Î²óÅúÎ¨¤Ï57.3%¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤ÈÃËÀ¤Î2ÇÜ¶á¤¯¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£¤«¤Ã¤Á¤ê¤·¤¹¤®¤º¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÀ¶·é´¶¤â¤¢¤ë¡¢¤Û¤É¤è¤¯ÎÏ¤ÎÈ´¤±¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¾å¼ê¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÉáÃÊ¡¢¤É¤ó¤ÊÉþÁõ¤Ç»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?(¶ÐÌ³·ÁÂÖÊÌ)
¶ÐÌ³·ÁÂÖÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢¥Õ¥ë¥ê¥â¡¼¥È¤È¥Õ¥ë½Ð¼Ò¡¢¤¤¤º¤ì¤â1°Ì¤Ï¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2°Ì°Ê²¼¤Ë¤ÏÂç¤¤Êº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥ë½Ð¼Ò¤¹¤ë¿Í¤Ï¡ÖÀ©Éþ¡×¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¡¼¥Ä¡×¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥«¡¼¤Ï¡ÖT¥·¥ã¥Ä&¥¸¡¼¥ó¥º(22.8%)¡×¡Ö¥¸¥ã¡¼¥¸¡¦¥¹¥¦¥§¥Ã¥È(20.6%)¡×¤Ê¤É¡¢Æ¯¤Êý¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×ÉþÁõ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ö¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î¿ô¡£¥Õ¥ë½Ð¼Ò¤Ç¤Ï0.8%¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥ë¥ê¥â¡¼¥È¶ÐÌ³¼Ô¤Ç¤Ï10.6%¤â¤Î¿Í¤¬¿²´ÖÃå¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£°ìÊý¤Ç¥Õ¥ë¥ê¥â¡¼¥È¶ÐÌ³¼Ô¤Ç¤â¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¡¼¥Ä(6.1%)¡×¡Ö²ñ¼Ò»ØÄê¤ÎÀ©Éþ(3.9%)¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
¾¯¿ôÇÉ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥ê¥â¡¼¥È´Ä¶¤Ç¤âµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¤ê¡¢»Å»ö¥â¡¼¥É¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¤¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿ÉþÁõ¤òÁª¤Ö¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£²èÌÌ±Û¤·¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤âµ¤¤òÈ´¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡û»Å»öÃå¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¶â³Û
¤¢¤Ê¤¿¤¬»Å»öÃå¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¶â³Û¤Ï¡¢·îÊ¿¶Ñ¤¤¤¯¤é¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«?(ÃË½÷ÊÌ)
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬»Å»öÃå¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¶â³Û¤Ï¡¢·îÊ¿¶Ñ¤¤¤¯¤é¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢½÷À¤Ï¡Ö1,000±ß°Ê¾å¡Á1Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤ÎÃæ²Á³ÊÂÓ¤Ë²áÈ¾¿ô¤Î²óÅú(55.1%)¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÃËÀ¤Ï49.2%¤ÈÈ¾¿ô°Ê²¼¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£¤à¤·¤íÃËÀ¤Ï1Ëü±ß°Ê¾å¤Î¹â²Á³ÊÂÓ¤òÁª¤Ö³ä¹ç¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£ÃËÀ¤ÏÂ¿¾¯ÃÍÃÊ¤¬¹â¤¯¤Æ¤â¡Ö¤³¤ì!¡×¤È¤¤¤¦°ìÃå¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡¢°ìÅÀ½¸Ãæ·¿¤ÎÉþÁª¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£°ìÊý¤Ç½÷À¤Ï¡¢¥·¡¼¥ó¤äµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊ£¿ô¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸úÎ¨¤è¤¯Áª¤Ó¡¢Ãå¤Þ¤ï¤·¤ä¤¹¤µ¤ä°õ¾Ý¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¶ÐÌ³·ÁÂÖ¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥Õ¥ë¥ê¥â¡¼¥È¶ÐÌ³¼Ô¤Ï1,000±ßÌ¤Ëþ¤ÎÄã²Á³ÊÂÓ¤òÁª¤ó¤À¿Í¤¬²áÈ¾¿ô¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£ÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥ë½Ð¼Ò¤¹¤ë¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ï¡¢1,000±ß¡Á5,000±ßÌ¤Ëþ¤Ë²óÅú¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1Ëü±ß°Ê¾å¤Î¹â²Á³ÊÂÓ¤òÁª¤ó¤À¿Í¤â¥Õ¥ë¥ê¥â¡¼¥È¶ÐÌ³¼Ô¤ËÈæ¤Ù¤ÆÇÜ¶á¤¤¤Ê¤É¡¢¥Õ¥ë½Ð¼Ò¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢ÉþÁõ¤Ë¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ûÉáÃÊ¡¢¤É¤ó¤ÊÉþÁõ¤Ç»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤ë?
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÉáÃÊ¡¢¤É¤ó¤ÊÉþÁõ¤Ç»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?(ÃË½÷ÊÌ)
¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÉáÃÊ¡¢¤É¤ó¤ÊÉþÁõ¤Ç»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃËÀ¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¡¼¥Ä(36.4%)¡×¤ä¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥¸¥å¥¢¥ë/¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÃåÍÑ(22.7%)¡×¤Ê¤É¡¢ÂÐÌÌ¤ò°Õ¼±¤·¤¿ÉþÁõ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
ÂÐ¤·¤Æ½÷À¤Î¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡×¤Î²óÅúÎ¨¤Ï57.3%¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤ÈÃËÀ¤Î2ÇÜ¶á¤¯¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£¤«¤Ã¤Á¤ê¤·¤¹¤®¤º¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÀ¶·é´¶¤â¤¢¤ë¡¢¤Û¤É¤è¤¯ÎÏ¤ÎÈ´¤±¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¾å¼ê¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÉáÃÊ¡¢¤É¤ó¤ÊÉþÁõ¤Ç»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«?(¶ÐÌ³·ÁÂÖÊÌ)
¶ÐÌ³·ÁÂÖÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢¥Õ¥ë¥ê¥â¡¼¥È¤È¥Õ¥ë½Ð¼Ò¡¢¤¤¤º¤ì¤â1°Ì¤Ï¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2°Ì°Ê²¼¤Ë¤ÏÂç¤¤Êº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥ë½Ð¼Ò¤¹¤ë¿Í¤Ï¡ÖÀ©Éþ¡×¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¡¼¥Ä¡×¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥«¡¼¤Ï¡ÖT¥·¥ã¥Ä&¥¸¡¼¥ó¥º(22.8%)¡×¡Ö¥¸¥ã¡¼¥¸¡¦¥¹¥¦¥§¥Ã¥È(20.6%)¡×¤Ê¤É¡¢Æ¯¤Êý¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×ÉþÁõ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ö¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î¿ô¡£¥Õ¥ë½Ð¼Ò¤Ç¤Ï0.8%¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥ë¥ê¥â¡¼¥È¶ÐÌ³¼Ô¤Ç¤Ï10.6%¤â¤Î¿Í¤¬¿²´ÖÃå¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£°ìÊý¤Ç¥Õ¥ë¥ê¥â¡¼¥È¶ÐÌ³¼Ô¤Ç¤â¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¡¼¥Ä(6.1%)¡×¡Ö²ñ¼Ò»ØÄê¤ÎÀ©Éþ(3.9%)¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
¾¯¿ôÇÉ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥ê¥â¡¼¥È´Ä¶¤Ç¤âµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¤ê¡¢»Å»ö¥â¡¼¥É¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¤¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿ÉþÁõ¤òÁª¤Ö¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£²èÌÌ±Û¤·¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤âµ¤¤òÈ´¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£