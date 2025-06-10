¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ ¹ØÆþ¤·¤¿¥Æ¥¹¥é¼Ö¤ò¡Ö¾¯¤·°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÈÇäµÑ¤Î²ÄÇ½À¡ÉÊóÆ»
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢´Ø·¸¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¼Â¶È²È¤Î¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¥Æ¥¹¥é¼Ò¤Î¼Ö¤ò¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤«¤é°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨º¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï9Æü¡¢µ¼ÔÃÄ¤«¤é¸ºÀÇºö¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀË¡°Æ¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÈóÆñ¤Î±þ½·¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¥Þ¥¹¥¯»á¤È¡¢ÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤¹¤«¤É¤¦¤«¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Þ¤ÀËÜÅö¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Í½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÉÔÇã±¿Æ°¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥¹¥¯»á¤¬CEO¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥¹¥é¼Ò¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢3·î¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¼Ö¤ò¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤«¤é¡Ö¾¯¤·°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥¹¥é¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡ÖÇäµÑ¡×¤Î²ÄÇ½À¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊQ.¼Ö¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¤«¡Ë
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡§
¸õÊä¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤À¡£
°ìÊý¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹X¼Ò¤Î±ÒÀ±ÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÎÉ¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÇÑ»ß¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ÎÇ§¼±¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤ÇÌôÊª¤ÎÍðÍÑµ¿ÏÇ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¹¥¯»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£