µÈÅÄÀµ¾°¡¡¾¯Ç¯¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¶ì¾Ð¡Öº£Æü¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤Î¡©¡×
¡¡³«Ëë¤«¤éÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡Ê£É£Ì¡ËÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥³¡¼¥é´ÆÆÄ¤Ï£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£°Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¥Ü¥¹¥È¥ó¤Ç¤Î¥ì¥¤¥ºÀïÁ°¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö¡Ê¾õ¶·¤Ï¡ËÆ±¤¸¡£ÆÃ¤Ë¡Ê¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ï¡Ë¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£°ìÅÙÃæÃÇ¤·¤¿Åêµå¥×¥í¥°¥é¥à¤ò£µ·î£²£±Æü¡ÊÆ±£²£²Æü¡Ë¤Ë£¶£°¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó£±£¸¡¦£³¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Îµ÷Î¥¤ÇºÆ³«¤µ¤»¡¢¤½¤Î¸å¡¢µ÷Î¥¤ò£·£µ¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó£²£²¡¦£¹¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àè½µ¡¢£´·î¤Þ¤Ç¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ÎºÝ¤ÇÀ¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿±¦¸ª¤ÎÄË¤ß¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»Ø´ø´±¤Ë¤è¤ë¤Èº£¤Ç¤â¡Ö¤¤¤¤Æü¤â°¤¤Æü¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡¢°¤¤Æü¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡ÖÄË¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¡Ê²óÉü¡Ë¤Î°ì´Ä¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡£¿ô½µ´ÖÁ°¤Ë¤â¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÊÅê¤²¤ë¡Ë¶¯ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤ä¤Ï¤ê²óÉü¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÅØÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¡¢¥Ç¥å¥é¥ó¡¢¥é¥Õ¥¡¥¨¥é¡¢¥ì¥Õ¥¹¥Ê¥¤¥À¡¼¤ÈÃæ·øÉÕ¶á¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿³°Ìî¼éÈ÷Îý½¬¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢°ìÎÝÂ¦¥Ù¥ó¥Á¤òÄÌ¤Ã¤Æ¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë°ú¤ÍÈ¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÉÕ¶á¤Ë¤¤¤¿£¶¡¢£·ºÐ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤È¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ËÌá¤Ã¤¿¡£
¡¡¾Ð´é¤Ç¥µ¥¤¥ó¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ì¿Í¤Î¾¯Ç¯¤¬¡Öº£Æü¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÄ¾µå¼ÁÌä¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï»×¤ï¤º¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¥Î¡¼¡×¤È¤À¤±ÊÖÅú¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â¥Ú¥ó¤òÁö¤é¤»Â³¤±¤¿¡£