¥Î¥¸¥Þ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Æ¡ÖSwitch2¡×¤ò´Þ¤à¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥ÈÈÎÇä²ñ¤¬¼Â»Ü¡ª ¥Ý¥±¥«¡¢¥¢¥éー¥â¤Ê¤É¤âÂÐ¾Ý6·î10Æü¤è¤êÁ°¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤¿¿Í¤âºÆÅÙÅÐÏ¿¤¬É¬Í×
¡¡¥Î¥¸¥Þ¤Ï¡¢Æ±¼ÒÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥Î¥¸¥Þ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¤Æ¡Ö¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥ÈÈÎÇä²ñ¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥ÈÈÎÇä²ñ¡×¤Ï¡¢¹ØÆþ¤ò´õË¾¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤ò¥¨¥ó¥È¥êー¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¥áー¥ë¤ÇÏ¢Íí¤¬ÆÏ¤¯»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢¥áー¥ë¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤â¹ØÆþ¤ÎÁªÂò¤Ï¼«Í³¤Î¡Ö¹ØÆþ¿Í¿ô¤ò¹Ê¤Ã¤¿ÀèÃåÈÎÇä¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¹ØÆþ²ÄÇ½¿ô¤è¤ê°ÆÆâ¿ô¤òÂ¿¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥ÈÈÎÇä²ñ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖNintendo Switch 2¡×¡ÖNintendo Switch 2 ¥Þ¥ê¥ª¥«ー¥È¥ïー¥ë¥É¥»¥Ã¥È¡×¤Î¤Û¤«¡¢TCG¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥«ー¥É¥²ー¥à¡×¡Ö¥ï¥ó¥Ôー¥¹¥«ー¥É¥²ー¥à¡×¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ë¥¹ー¥Ñー¥«ー¥É¥²ー¥à¡×¤ä¡¢¡ÖAlamo¡Ê¥¢¥éー¥â¡Ë¡×¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªº£²ó¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥ÈÈÎÇä²ñ¤è¤ê¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¤Î¥ê¥»¥Ã¥È¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢6·î10Æü°ÊÁ°¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤¿¥æー¥¶ー¤âºÆÅÙÅÐÏ¿¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢²ÈÂ²´Þ¤àÊ£¿ô¤Î²ñ°÷ID¤Ç¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢²áµî¤Ë¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡¢ÉÊÇö¾¦ÉÊ¤òÂ¿¿ô¹ØÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¥Î¥¸¥Þ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¹ØÆþÍúÎò¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¹ØÆþ°ÆÆâ¥áー¥ë¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¥²ー¥àÃ´Åö¥¤¥Î¥¦¥¨¡Û- ¥Î¥¸¥Þ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó (@ENETJP) June 10, 2025
¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥Éー¥¹¥¤¥Ã¥Á2¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¡¦¥ï¥ó¥Ôー¥¹¥«ー¥É¥²ー¥à¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ö¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥ÈÈÎÇä²ñ¡×2025.06.10～¼õÉÕÊ¬¥¨¥ó¥È¥êー¼õÉÕÃæ✅https://t.co/FgaGVhjKUq¡Ä pic.twitter.com/g6HE5LsbDO
(C) Nintendo