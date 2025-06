【TVアニメ「SPY×FAMILY」・サンリオキャラクターズ Popup Shop】 開催日:8月13日~8月31日 場所情報:池袋ロフト(その後、巡回予定あり)

TVアニメ「SPY×FAMILY」とサンリオキャラクターズとのコラボレーションが発表され、キービジュアルが公開された。

キービジュアルには、アーニャとハローキティがコスチュームを交換し、なかよく“おでけけ”している姿が描かれている。さらに2人のまわりには、ロイドとポムポムプリン、アーニャとハローキティ、ヨルとマイメロディ、ボンドとシナモロールの「スイーツ」をテーマとした描き下ろしデフォルメビジュアルも配置されている。

また、各種描き下ろしビジュアルを使用したグッズが手に入るPOP UP SHOPの開催も決定した。8月13日より池袋ロフトを皮切りに、梅田店(大阪)、天神店(福岡)でも順次巡回される予定だ。

6月10日16時からは、TOHO animation STOREにて、グッズの先行受注販売が実施される。

「TVアニメ『SPY×FAMILY』・サンリオキャラクターズ Popup Shop」情報

開催日:8月13日(水)~8月31日(日)

場所情報:池袋ロフト、その後、巡回予定あり。

※購入特典の配布を予定。

※イベント詳細については後日公開。

グッズ先行販売情報

開催日:6月10日(火)16時より

販売サイト:TOHO animation STORE

発送時期:POP UP SHOP池袋会場終了後、9月より順次予定

(C) TE/S, SFP

(C) 2025 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL. NO. L661017

(C) 遠藤達哉/集英社・SPY×FAMILY製作委員会