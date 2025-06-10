ÀÖºä7ÃúÌÜ¤Ç46³¬·ú¤Æ¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¢ÆüÅ´¶½ÏÂÉÔÆ°»º¤Ê¤É¤¬Ãå¹©
¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è¤Ç·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀÖºä¼·ÃúÌÜ2ÈÖÃÏ¶èÂè°ì¼ï»Ô³¹ÃÏºÆ³«È¯»ö¶È¡Ê¹Á¶èÀÖºä¡Ë¤¬¡¢Ãå¹©¤µ¤ì¤¿¡£ÀÖºä¼·ÃúÌÜ2ÈÖÃÏ¶è»Ô³¹ÃÏºÆ³«È¯ÁÈ¹ç¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÆüÅ´¶½ÏÂÉÔÆ°»º¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢2028Ç¯ÅÙ¤Î´°À®¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÈÅ¹ÊÞ¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢Àì½¤³Ø¹»¤ÎÊ£¹ç»ÜÀß¤òÀ°È÷¤¹¤ë¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡Û½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢¡¢Âè2´ü¹©»öÃå¹©¤Ø¡¡2031Ç¯ÅÙ´°À®
¡¡·úÀß¾ì½ê¤Ï²ÚÆ»Áð·îÎ®¤ÎÁíËÜÉô¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÁð·î²ñ´Û¤ä¡¢¹â¶¶À§À¶²§µÇ°¸ø±à¤ËÎÙÀÜ¤·¤¿Ìô¸¦ºäÄÌ¤ê±è¤¤¤ÎÌó1.2¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¡£Ï·µà²½¤·¤¿µìÂÑ¿Ì´ð½à¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó3Åï¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢¹â¤µ157¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÃÏ²¼1³¬¡¢ÃÏ¾å46³¬·ú¤Æ±ä¤ÙÌó8Ëü8,000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÊ£¹ç»ÜÀß¤ò·ú¤Æ¤ë¡£
¡¡ÅìÂ¦¤ËÅ¹ÊÞ¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢Àì½¤³Ø¹»¤¬Æþ¤ë6³¬·ú¤Æ¥Ó¥ë¡¢À¾Â¦¤Ë¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë46³¬·ú¤Æ»ÜÀß¤¬·ú¤Á¡¢ÄÌÏ©¤ÇÀÜÂ³¤¹¤ë¡£¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÃÏ¸¢¼ÔÍÑ½»Âð¤ò´Þ¤á¤ÆÁ´643¸Í¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡ÃÏ°è¤ÎËÉºÒµ¡Ç½¶¯²½¤Ë¸þ¤±¡¢Æ»Ï©¤Î³ÈÉýÀ°È÷¤äÅÅÀþÃÏÃæ²½¤ò¿Ê¤á¤ë¤Û¤«¡¢Èó¾ïÍÑÈ¯ÅÅµ¡¤ÈËÉºÒÈ÷ÃßÁÒ¸Ë¤òÈ÷¤¨¤ÆÂçºÒ³²»þ¤Îµ¢Âðº¤Æñ¼Ô¤¬°ì»þÂÚºß¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ë¤¹¤ë¡£¹âÄãº¹¤¬¤¢¤ëÃÏ·Á¤À¤±¤Ë¡¢ÃÏ·Á¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¤ÎÆ°Àþ¤òÀ°È÷¤·¤Æ°ÂÁ´¤Ç²÷Å¬¤ÊÊâ¹Ô¼Ô¶õ´Ö¤òÀ°È÷¤¹¤ë¡£
¡¡ÎÙÀÜ¤¹¤ë¹â¶¶À§À¶²§µÇ°¸ø±à¤äÀÄ»³ÄÌ¤ê¤ò¶´¤ó¤ÇËÌÂ¦¤ÎÀÖºä¸æÍÑÃÏ¤ÏË¤«¤ÊÎÐ¤¬¤¢¤ë¡£ÎÐ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤ë¤¿¤á¡¢¹â¶¶À§À¶²§µÇ°¸ø±à¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤ëÎÐÆ»¡¢¹¾ì¤ò¿·¤¿¤Ë·úÀß¤¹¤ë¡£
¡¡¼þÊÕÃÏ°è¤Ïµï½»¿Í¸ý¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÆüÍÑÉÊ¤äÀ¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÆüÅ´¶½ÏÂÉÔÆ°»º¤ÏÊ£¹ç»ÜÀßÆâ¤ÎÅ¹ÊÞÉôÊ¬¤ËÃÏ°è¤ÇÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¸³èÍøÊØ»ÜÀß¤òÆ³Æþ¤·¡¢¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î½»Ì±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤¬¿Æ¤·¤ß¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëµòÅÀ¤È¤·¤¿¤¤°Õ¸þ¡£