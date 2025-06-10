¤¦¤Á¤ÎÇ¤¬¡ØÇÓÝõÊª¤Ëº½¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¡Ù¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©¹Í¤¨¤é¤ì¤ë4¤Ä¤ÎÍýÍ³¡¡¤«¤±¤ë¤è¤¦Â¥¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡©
Ç¤¬ÇÓÝõÊª¤Ëº½¤ò¤«¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³
1.¥È¥¤¥ì¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é
º½¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¥È¥¤¥ì´Ä¶¤ËÉÔËþ¤¬¤¢¤ë¡×¥±ー¥¹¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥È¥¤¥ì¤Î¥µ¥¤¥º¤¬¾®¤µ¤¹¤®¤ë¡¢º½¤Î¼ïÎà¤ä¤Ë¤ª¤¤¤¬¶ì¼ê¡¢ÁÝ½ü¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ç¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤ì¤¤¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢»È¤¤¿´ÃÏ¤¬°¤¤¤È¡ÖÁá¤¯½Ð¤¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¡¢º½¤ò¤«¤±¤º¤ËÎ©¤Áµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥Ë¥ª¥¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾²¤ä¥È¥¤¥ì¤Î¥Õ¥Á¤ò¤«¤¡¢¡Öº½¤ò¤«¤±¤¿¥Õ¥ê¡×¤À¤±¤¹¤ë»Ò¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2.À³ÊÅª¤Ë¡Öµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡×¤À¤«¤é
Ç¤â¿Í¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢À³Ê¤Ï½½Ç½½¿§¡£ÑÜÄ¢ÌÌ¤Ê»Ò¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¤ª¤ª¤é¤«¤Ê»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤È¤â¤Èº½¤ò¤«¤±¤ë¹ÔÆ°¤Ï¡ÖÇÓÝõÊª¤Î¤Ë¤ª¤¤¤ò±£¤¹¡×¤È¤¤¤¦ËÜÇ½¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤ª¤¦¤Á¤Ç°ÂÁ´¤Ë°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¤Ï¡¢¡Ö¤Ë¤ª¤¤¤ò±£¤¹É¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3.ÂÎÄ´¤¬°¤¯¤ÆÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤
ÂÎ¤¬¤À¤ë¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÇÓÝõ»þ¤ËÄË¤ß¤¬¤¢¤ë¤È¡¢º½¤ò¤«¤±¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¼Î¡¤äÊØÈë¡¢ÈçÇ¢´ï·Ï¤ÎÉÔÄ´¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥È¥¤¥ì¹ÔÆ°Á´ÂÎ¤ËÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÇ¶áº½¤ò¤«¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö°ÊÁ°¤Ï¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Áá¤á¤ËÆ°ÊªÉÂ±¡¤Ç¿Ç¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸«Æ¨¤·¤¬¤Á¤ÊÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¥µ¥¤¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
4.Â¾¤ÎÇ¤È¤Î´Ø·¸¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë
Â¿Æ¬»ô¤¤¤Î¾ì¹ç¡¢ÇÆ±»Î¤Î´Ø·¸À¤â±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£½ç°Ì¤Î¹â¤¤Ç¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ¥Ë¥ª¥¤¤ò±£¤µ¤º¤Ë¡Ö¤³¤³¤Ë¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¤è¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢¼é¤é¤ì¤ëÂ¦¤ÎÇ¤Ï¡¢ÊìÇ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤ÎÇ¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢º½¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢´Å¤¨¤ë°ÕÌ£¤Çº½¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤Ï¡¢ÆìÄ¥¤ê°Õ¼±¤äÇÆ±»Î¤ÎÈùÌ¯¤Ê´Ø·¸À¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÈÄíÆâ¤ÎÇ¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤è¤¯´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ç¤¬º½¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ËÂ¥¤¹¤Ë¤Ï¡©
¤Þ¤º¤Ï¥È¥¤¥ì¤Îº½¤¬±ø¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢º½¤ÎÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¹¤®¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Â¾¤Ë¤âÇ¤ÎÂÎ¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¹ç¤Ã¤¿¹¤á¤Î¥È¥¤¥ì¤ËÊÑ¤¨¤ë¡¢º½¤òÌµ¹á¥¿¥¤¥×¤Ë¤¹¤ë¡¢¤³¤Þ¤á¤ËÁÝ½ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ç¤¬¥È¥¤¥ì¤ò²÷Å¬¤Ë»È¤¨¤ë¹©É×¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤Èº½¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤«¤±¤¿¤È¤¤ËÀÅ¤«¤ËÍ¥¤·¤¯¤Û¤á¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤Î¹ÔÆ°¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÇ¤¬³Ø½¬¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÌµÍý¤ä¤ê¶µ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡¢ÅÜ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏµÕ¸ú²Ì¤Ç¤¹¡£Ç¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò´¶¤¸¤ë¤ÈÍ¾·×¤Ë¥È¥¤¥ì¤òÈò¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ïº½¤ò¤«¤±¤º¤Ë²á¤´¤¹Ç¤â¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°¦Ç¤ÎÆÃÀ¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
Ç¤¬ÇÓÝõ¸å¤Ëº½¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â¡Ö°¤¤¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À³Ê¤ä´Ä¶¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ´Ñ»¡¤·¡¢¹ç¤ï¤»¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤ÉÉ¬Í×¤¬¤¢¤ì¤Ð´Ä¶¤òÀ°¤¨¤¿¤ê¡¢½Ã°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î»Ò¤Ï¤³¤Î»Ò¤Ê¤ê¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¡×¤È»×¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¾¯¤·µ¤¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ç¤È¤è¤ê¤è¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¹ÔÆ°¤ÎÇØ·Ê¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§³ëÌîè½Æà)