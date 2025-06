»ÑÀª¤äÆ°ºî¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬´üÂÔ¡ª½µËö¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¡Ö¥ê¥é¥¤¥Ö¡ß½µËö¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¥³¥é¥ÜT¥·¥ã¥Ä¡×

「週末ビフォーアフター」が、注目の機能性ウェアブランド「リライブシャツ」とのコラボレーションアイテムを発表。

週末ビフォーアフター「リライブ×週末ビフォーアフターコラボTシャツ」

発売日 : 2025年6月1日(日)

価格 : 8,800円(税込)

カラー : ホワイト

サイズ : M/L

2025年6月1日(日)より公式オンラインストアにて販売中です。

このコラボシャツでは、リライブシャツ独自の機能性はそのままに、週末ビフォーアフターのロゴを使用したナチュラルなデザインを採用。

普段使いにも、ちょっとした運動にも、気軽に取り入れられる一着です。

■リライブシャツとは

「リライブシャツ」は、着ることで身体の可動域が広がり、姿勢や動作のサポートが期待できる“機能性シャツ”として注目を集めるウェアブランド。

特殊な加工と縫製技術によって、肩甲骨周りの動きをサポートし、普段の動作が驚くほどスムーズに。

アスリートや医療従事者をはじめ、多くの愛用者を持つブランドです。

