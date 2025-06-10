ÎáÏÂ¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿ºå¿À¥Ä¥¤¥óË¤¤Ï¡Ö¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¡×Ï¢Æü¤Î°µ´¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËX¶½Ê³¡¡¡Ö¥í¥Þ¥ó¤¬°î¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡×
º´Æ£µ±¡¢¿¹²¼¤ÎÂÇÅÀ²¦Áè¤¤¤È¥Á¡¼¥à¤âÀª¤¤¤Î¤¢¤ëÀï¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡ºå¿À¤Î¶¯¤µ¤¬ºÝ¤À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡½µËö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î3Ï¢Àï¤ò°µ´¬¤Î¥¹¥¤¡¼¥×¡¢¸òÎ®ÀïÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤ì¤¾¸×¤Î¼çË¤¡ªº´Æ£µ±ÌÀ¤Î¹ë²÷¤Ê17¹æËþÎÝÃÆ¥·¡¼¥ó
¡¡µ´Ìç¤È¤µ¤ì¤¿¸òÎ®Àï¤ò2¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¾¡¤Á±Û¤·¡¢2°Ì¤ÎDeNA¤È¤Îº¹¤Ï3.5¡Ê6·î9Æü¸½ºß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÎÂç¤¤ÊÃì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼ã¤¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î2¿Í¤À¡£
¡¡8Æü¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¡Ö3ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¿¹²¼æÆÂÀ¤¬3²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ËÁê¼êÀèÈ¯¡¦Á¾Ã«Î¶Ê¿¤ÎÄ¾µå¤ò°ìÁ®¡£2»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ëº¸ÍãÀÊ¤Ë¤Ä¤¤µ¤µ¤ë10¹æ3¥é¥ó¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÀ¹¤êÎ©¤Æ¤ë¡£
¡¡3ÈÖ¤Î¿¹²¼¤¬ÂÇ¤Æ¤Ð¡¢4ÈÖ¤Îº´Æ£µ±ÌÀ¤âÉé¤±¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î8²ó¤Ï¿¹²¼¤¬2¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¿½¹ð·É±ó¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¤Îº´Æ£µ±¤Ë1»àËþÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼çË¤¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎËþÎÝºö¤ò¼è¤é¤ì¤ë¶þ¿«¤ËÁê¼ê4ÈÖ¼ê¡¦ÀîÀ¥·øÅÍ¤Î145¥¥í¤òÆ²¡¹¤È¤·¤Ð¤¾å¤²¤Æ¡¢Í¾Íµ¤Î³Î¿®Êâ¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó²£¤Ø±¿¤Ö17¹æËþÎÝÃÆ¤ÇËÜµòÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤ë¤È¡¢¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤ÇÀè¤Ë¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¿¹²¼¤Èº£µ¨¤«¤é¤Î¿·¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÉª¥¿¥Ã¥Á¤Ç´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÈ¯¤Ç¿¹²¼¤òÄÉ¤¤È´¤45ÂÇÅÀ¤È¤·¡¢ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤È¥ê¡¼¥°2´§¤ÎºÂ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶²¤í¤·¤¤¤Î¤Ï¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÁè¤¤¤Ë¤â¤¢¤ë¡£º´Æ£µ±¤Î45ÂÇÅÀ¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¡¢¿¹²¼¤Ï¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î44ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£
¡¡³«ËëÀï¤ò4ÈÖ¤Ç·Þ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ËÜ³Ê³ÐÀÃ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤Î¿¹²¼¤Ï6·î½é½Ü¤Ç2·åËÜÎÝÂÇ¤Ë¾è¤»¤ë¤Ê¤É¡¢ºòÇ¯¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿16ËÜÎÝÂÇ¤òÂç¤¤¯¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¡£
¡¡²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â2¿Í¤Ç²Ô¤¤¤ÀÂÇÅÀ¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¡Ö89ÂÇÅÀ¡×¡¢¥Á¡¼¥à¤Î191ÂÇÅÀ¤ÎÌóÈ¾Ê¬¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤µ¤ËÀ¨¤Þ¤¸¤¤¥Ä¥¤¥óË¤¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤âX¤Ê¤É¤ÎSNS¾å´Þ¤á¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿À¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤°ÒÎÏ¡×¡Ö¥í¥Þ¥ó¤¬°î¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èº£¸å¤ÎÀ®Ä¹´Þ¤á¡¢³Ú¤·¤ß¤ÊÅÀ¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¡¡
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÎÂÇÅÀ¤Ë¤Ï¤½¤ÎÁ°¤òÂÇ¤Ä¡¢1ÈÖ¡¦¶áËÜ¸÷»Ê¡¢2ÈÖ¡¦ÃæÌîÂóÌ´¤Î¹×¸¥¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£É¬¾¡¥ª¡¼¥À¡¼¤¬¤·¤Ã¤«¤êµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¥Á¡¼¥à¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¼ê¿Ø´Þ¤á¡¢¸½ºß¤Îºå¿À¤Ï¥¹¥¤Î¤Ê¤¤Àï¤¤¤Ö¤ê¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤ì¤ÐÆÈÁöÂÖÀª¤âÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°Â¾µåÃÄ¤â¤¤¤è¤¤¤è¡¢´íµ¡´¶¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï