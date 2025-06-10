¸µ¤ÈÁ°¤ÎÉûÄ®Ä¹¤¬Î©¸õÊäÆÏ¤±½Ð¡¡°ìµ³ÂÇ¤Á¤ÎÀï¤¤¤«¡¡ÀÐÀî¡¦ÊõÃ£»Ö¿åÄ®Ä¹Áªµó¤¬¹ð¼¨
Á°¿¦¤Î¸©µÄ¤Ø¤ÎÅ¾¿È¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëÀÐÀî¸©ÊõÃ£»Ö¿åÄ®¤ÎÄ®Ä¹Áªµó¤¬10Æü¡¢¹ð¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î©¸õÊä¤òÆÏ¤±½Ð¤¿¤Î¤ÏÆÏ¤±½Ð½ç¤Ë¡¢¸µÉûÄ®Ä¹¤Î¹â²¼±É¼¡¸õÊä¤È¡¢Á°¤ÎÉûÄ®Ä¹¤Î¾¾±ÉÇ¦¸õÊä¤Î2¿Í¤Ç¤¹¡£
¹â²¼¸õÊä¤ÏÄ®Æâ¤Ç½Ð¿Ø¼°¤ËÎ×¤ß¡¢Âè°ìÀ¼¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¸µÉûÄ®Ä¹¡¦¹â²¼ ±É¼¡ ¸õÊä¡§
¡ÖÀ¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÂ®¤ä¤«¤ÊÉüµì¡¢ Éü¶½¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ê´¹üºÕ¿ÈÅØÎÏ¤¹¤ë½êÂ¸¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¡¢¾¾±É¸õÊä¤â½Ð¿Ø¼°¤Ç¡¢±©ºð»Ô¤Ê¤É¤È¤ÎÏ¢·È¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Á°ÉûÄ®Ä¹¡¦¾¾±É Ç¦ ¸õÊä¡§
¡Ö»ä¤È°ì½ï¤ËÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ì¤Íè¤Ø¸þ¤«¤¦ÊõÃ£»Ö¿åÄ®¤òºî¤í¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡×
2¿Í°Ê³°¤Ë½ÐÇÏ¤ÎÆ°¤¤Ï¸«¤é¤ì¤º¡¢°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
ÅêÉ¼¤Ï¡¢º£·î15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Â¨Æü³«É¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£