¡Ö¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ëÊýË¡¤ò¡×¼«Ì±¡¦¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤Î´´Éô¤¬²ñÃÌ¡¡Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¸½¶â¤Ê¤É¤ÎµëÉÕ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤Ç°ìÃ×¡¡²Æ¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Î¸øÌó¤Ë¤âÀ¹¤ê¹þ¤àÊý¿Ë
¼«Ì±¡¦¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤Î´´Éô¤¬¤±¤µ¡¢²ñÃÌ¤·¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¸½¶â¤Ê¤É¤ÎµëÉÕ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Æ¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Î¸øÌó¤Ë¤âÀ¹¤ê¹þ¤àÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¼«Ì±¡¦¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤Î´´»öÄ¹¤Ï¤±¤µ¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢½ªÈ×¹ñ²ñ¤Î¾ðÀª¤ä»²±¡Áª¤Î¸øÌó¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±ÀÊ¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎºäËÜ¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Î¾ÅÞ¤ÏÊª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤ÆµëÉÕ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¡¢¸øÌó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤àÊý¿Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡ºäËÜÅ¯»Ö ¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹
¡Ö¤³¤ì¤À¤±Êª²Á¹â¤Ç³§¤µ¤ó¤¬¶ìÏ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ÇÀÇ¼ý¤¬¾å¿¶¤ì¤¹¤ì¤Ð¡¢¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤ò¤È¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
µëÉÕ³Û¤Ï¹ñÌ±1¿Í¤¢¤¿¤ê¿ôËü±ß¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¾ÅÞ¤Ïº£¸å¡¢¶â³Û¤ä»ÙµëÊýË¡¡¢½êÆÀÀ©¸Â¤òÀß¤±¤ë¤«¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£