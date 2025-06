5¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿fromis_9¡¢6·î25Æü¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯·èÄê¡ªÌó10¥«·î¤Ö¤ê¤Î¿·¥¢¥ë¥Ð¥à

ガールズグループfromis_9が夏の感性を盛り込んだ新しいアルバムでカムバックする。

【写真】再始動したfromis_9、自由奔放な魅力

6月9〜10日、所属事務所ASNDは公式SNSを通じて、fromis_9の6thミニアルバムのティザーイメージとカムバックタイムテーブルを公開し、世界中のファンの期待を高めている。

ティザーイメージのなかには、明るい光の下でfromis_9のステッカーを貼ったスーツケースが置かれている。

また別のティザーイメージでは、「Life in your 20's」「From Our 20's」「June 25th, 2025」「Summer with fromis_9」という文字が刻まれた紙を披露し、人々の好奇心を刺激している。

(写真=ASND)fromis_9

(写真=ASND)

さらに、タイムテーブルのイメージでは銀色のショッピングバッグの表面に12〜13日に「Ready」、16〜17日に「Departure」、18〜19日に「Journey」という英単語が見られる。

特に、ティザーとタイムテーブルのイメージは、旅行と関連したキーワードを連想させ、関心が高まっている。

これとともに、20日のハイライトメドレー、24日のタイトル曲のミュージックビデオティザー、25日の待望のアルバムリリース日までが公開された。

特に、今回のカムバックは2024年8月のシングル『Supersonic』以来、約10カ月ぶりの新アルバムだ。『Supersonic』で夏を爽やかに染め上げてキャリアハイを記録したfromis_9は、今回のアルバムを通じて再度彼女たちならではの季節にする見通しだ。

なお、fromis_9の新アルバムは来る6月25日にリリース予定だ。

(記事提供=OSEN)