°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î65ºÐ²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¹¡£Ãù¶â¡Ö1000Ëü±ß¡×¤¢¤ì¤Ð¡ÉÇ¯¶â¤À¤±¤ÎÀ¸³è¡É¤ÏÀ®¤êÎ©¤Ä¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ï·¸å¤ÎÀ¸³èÈñ¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï·î¤¤¤¯¤é¤¯¤é¤¤¡©
¤Þ¤º¡¢Ï·¸å¤ËÉ¬Í×¤ÊÀ¸³èÈñ¤ÎÌÜ°Â¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÁíÌ³¾Ê¤Î¡Ö²È·×Ä´ººÇ¯Êó¡Ê²È·×¼ý»ÙÊÔ¡Ë 2023Ç¯¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢65ºÐ°Ê¾å¤ÎÃ±¿ÈÌµ¿¦À¤ÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ë1¥ö·î¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ»Ù½Ð³Û¤Ï14Ëü5430±ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»Ù½Ð¤Ë¤Ï¡¢¼ç¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÈñÌÜ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿©Èñ¡§4Ëü103±ß
½»µïÈñ¡§1Ëü2564±ß
¸÷Ç®¡¦¿åÆ»Èñ¡§1Ëü4436±ß
ÊÝ·ò°åÎÅÈñ¡§7981±ß
¸òÄÌ¡¦ÄÌ¿®Èñ¡§1Ëü5086±ß
¶µÍÜ¸ä³ÚÈñ¡§1Ëü5277±ß
¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ÃÈñ»Ù½Ð¡ÊÆüÍÑÉÊ¡¢¸òºÝÈñ¤Ê¤É¡Ë¡§3Ëü821±ß
¤¿¤À¤·¡¢ÄÂÂß½»Âð¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï²ÈÄÂÉéÃ´¤Ë¤è¤ê½»µïÈñ¤¬Áý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Ëè·î¤ÎÀ¸³èÈñ¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸øÅªÇ¯¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¾¯¤·ÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â
Ç¯¶â¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏÊ¿¶ÑÅª¤ÊÇ¯¶â¼õµë³Û¤È¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³èÈñ¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ËÜ¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¸øÅªÇ¯¶â¤Î¼õ¼è³Û¤È»Ù½Ð¤Îº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤Î¹ñÌ±Ç¯¶â¡ÊÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¡Ë¤ÎËþ³Û¤Ï¡¢·î6Ëü9038±ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡ÖÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ ¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¡¦¹ñÌ±Ç¯¶â»ö¶È¤Î³µ¶·¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÊ¿¶Ñ¼õµë³Û¤Ï·î14Ëü7360±ß¤Ç¡¢65ºÐ°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤¬16Ëü9484±ß¡¢½÷À¤Ï11Ëü1479±ß¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¼õµë³Û¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÊ¿¶Ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Î¼ýÆþ¤ä²ÃÆþÇ¯¿ô¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾ÃÈñ»Ù½Ð¤â¸Ä¿Í¤ÎÀ¸³è¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢·î13Ëü±ß¤ÎÇ¯¶â¼ýÆþ¤Ç·î15Ëü±ß¤Î»Ù½Ð¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ëè·î2Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬Ç¯´Ö¤ÇÌó24Ëü±ß¡¢30Ç¯´Ö¤ÇÌó720Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãù¶â1000Ëü±ß¤ÇÂ¤ê¤ë¤Î¤«¡©
²¾¤Ëº£¸å30Ç¯´ÖÀ¸¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Ç¯´Ö24Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¤¬30Ç¯Â³¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢É¬Í×¤ÊÊä¤Æ¤ó³Û¤ÏÌó720Ëü±ß¤Ç¤¹¡£Ãù¶â1000Ëü±ß¤¢¤ì¤Ð¡¢´ðËÜÅª¤ÊÀ¸³èÀÖ»ú¤ò¥«¥Ðー¤·¤Ä¤Ä¡¢°ìÄê¤ÎÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¯¶â°Ê³°¤Î¼ýÆþ¸»¡Ê¸Ä¿ÍÇ¯¶â¡¦ÄÂÂß¼ýÆþ¤Ê¤É¡Ë¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤è¤êÍ¾Íµ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Í½´ü¤·¤Ê¤¤Âç¤¤Ê½ÐÈñ¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡Ê¸å½Ñ¡Ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»Ä¤ê¤Î280Ëü±ß¡ÊÃù¶â1000Ëü±ß－Êä¤Æ¤ó³Û720Ëü±ß¡Ë¤Ï¡¢Í½È÷Èñ¤È¤·¤Æ³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¾Íè¤Î½ÐÈñ¥ê¥¹¥¯¤Ë¤âÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¯
1000Ëü±ß¤¢¤ì¤Ð°ìÄê¤ÎÈ÷¤¨¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤ËÏ·¸å¤ÎÀ¸³è¤Ç¤ÏÍ½ÁÛ³°¤Î½ÐÈñ¤â¤Ä¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇËÜ¾Ï¤Ç¤Ï¡¢Ï·¸å¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëÆÍÈ¯Åª¤Ê»Ù½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1. °åÎÅ¡¦²ð¸îÈñ¤ÎÁý²Ã
Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÉÂ±¡ÄÌ¤¤¤äÄÌ±¡ÈñÍÑ¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Í×²ð¸îÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢²ð¸îÊÝ¸±¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¡Ê¸¶Â§1～3³ä¡Ë¤âÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
2. »ý¤Á²È¤Î°Ý»ýÈñ
»ý¤Á²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Äê´üÅª¤Ê½¤Á¶Èñ¤ä¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´ÉÍýÈñ¤ä½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤â¹ÍÎ¸¤ËÆþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
3. ¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ø¤ÎÂÐ±þ
º£¸å¤âÊª²Á¤¬¾å¾º¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿À¸³èÈñ¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ª¶â¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¸«±Û¤·¤Æ¡¢¡ÖËè·î¾¯¤·¤Ç¤âÃùÃß¤ò¼è¤êÊø¤µ¤º¤ËÊë¤é¤¹¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ýÆþ¤È»Ù½Ð¤òÄê´üÅª¤Ë¸«Ä¾¤½¤¦
Ç¯¶âÀ¸³è¤ËÆþ¤Ã¤¿¸å¤â¡¢Äê´üÅª¤Ë²È·×¤Î¼ý»Ù¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢»Ù½Ð¤Î¸«Ä¾¤·¤äÀáÌó¤ò¿´³Ý¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ñ¶â¤Î¸º¤ê¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ê¸«Ä¾¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦ÄÌ¿®Èñ¤äÊÝ¸±ÎÁ¤ò¸«Ä¾¤¹
¡¦Çã¤¤Êª¤Ï¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤ÇÌµÂÌ¤ò¸º¤é¤¹
¡¦¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Î¥·¥Ë¥¢³ä°ú¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤¹¤ë
¤³¤¦¤·¤¿¹©É×¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢Ä¹¤¯°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤¹¤¿¤á¤Î¥«¥®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶â¤È1000Ëü±ß¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ä¤¬¡¢·×²èÅª¤Ê»Ù½Ð´ÉÍý¤¬É¬¿Ü
65ºÐ¤ÇÃù¶â1000Ëü±ß¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ç¯¶âÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤è¤êÂ¿¤¤¿å½à¤Ç¤¢¤ê¡¢·ø¼Â¤Ê¥¹¥¿ー¥È¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£Ç¯¶â¼ýÆþ¤ÇÀ¸³èÈñ¤ÎÂçÉôÊ¬¤ò¤Þ¤«¤Ê¤¨¤ì¤Ð¡¢Ãù¶â¤ÏÀÖ»úÊä¤Æ¤ó¤äÆÍÈ¯Åª¤Ê»Ù½Ð¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢À¸³èÈñ¤ÎÇÄ°®¡¢»Ù½Ð¤ÎºÇÅ¬²½¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤Ê¤É¡¢¡Ö»ñ¶â¤òÄ¹»ý¤Á¤µ¤»¤ë¹©É×¡×¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¤Ê¤É¤ÎÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ö1000Ëü±ß¤¢¤ë¤«¤é°Â¿´¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤¦»È¤¦¤«¡¢¤É¤¦»Ä¤¹¤«¡×¤¬¡¢°Â¿´Ï·¸å¤Î¥«¥®¤ò°®¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÐÅµ
ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É ²È·×Ä´ººÇ¯Êó¡Ê²È·×¼ý»ÙÊÔ¡Ë 2023Ç¯ ·ë²Ì¤Î³µÍ×
ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½ ÎáÏÂ7Ç¯4·îÊ¬¤«¤é¤ÎÇ¯¶â³ÛÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ ¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¡¦¹ñÌ±Ç¯¶â»ö¶È¤Î³µ¶·
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー