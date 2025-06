【LOGOS - The World of FINAL FANTASY XVI -】 12月16日 発売予定 価格: 4,400円(日本語版) 6,600円(英語版) 【The Art of FINAL FANTASY XVI Echoes of the Rising Tide】 6月16日 日本語版発売予定 2026年5月5日 英語版発売予定 価格: 880円(日本語版) 3,850円(英語版) 【ファイナルファンタジーXVI 複製原画『炎の絆は時を超えて』】 6月10日 予約開始予定 価格:33,000円

スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC(Steam/Epic Games Store)用RPG「ファイナルファンタジーXVI」の公式世界設定本「LOGOS - The World of FINAL FANTASY XVI -」を12月16日に発売する。価格は日本語版が4,400円、英語版が6,600円。

あわせてデジタル画集「The Art of FINAL FANTASY XVI Echoes of the Rising Tide」を6月16日に発売、「ファイナルファンタジーXVI 複製原画『炎の絆は時を超えて』」の予約を6月10日から開始する。デジタル画集の価格は日本語版が880円、英語版が3,850円で、複製原画の価格は33,000円。

「LOGOS - The World of FINAL FANTASY XVI -」は「ファイナルファンタジーXVI」の舞台「ヴァリスゼア」に生きる人々の手記や資料をもとにした記録という設定で、256ページで歴史や人物、地理などを解説する。開発チームが主に手掛けたもので、英語版声優陣も参加する。

表紙サンプル

日本語版サンプル

英語版サンプル

公式デジタル画集「The Art of FINAL FANTASY XVI Echoes of the Rising Tide」はDLC第1弾「空の残響」と第2弾「海の慟哭」のキービジュアルやキャラクター、モンスターの設定画などを収録。複製原画はデジタルが周のために描き下ろされたイメージアートを額装したもので、額縁は木製となる。額寸は416×531mm前後。

収録アートサンプル

複製原画

(C) SQUARE ENIX

LOGO & IMAGE ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO