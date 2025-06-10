ÁÒÉß»Ô¤¬½ÉÇñÀÇÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¡¡2025Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¸¡Æ¤°Ñ°÷²ñÀßÃÖ¤Ø¡¡²¬»³
ÁÒÉßÈþ´ÑÃÏ¶è¡¡ÁÒÉß»ÔÃæ±û
¡¡²¬»³¸©¤òÂåÉ½¤¹¤ë´Ñ¸÷ÃÏ¡¦ÁÒÉßÈþ´ÑÃÏ¶è¤¬¤¢¤ëÁÒÉß»Ô¤¬¡¢½ÉÇñÀÇ¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ³Æþ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¸©Æâ¤Ç½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»Ô¤Ï¡¢»ýÂ³Åª¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë°ÂÄêÅª¤Êºâ¸»¤Î³ÎÊÝ¤¬É¬Í×¤À¤È¤·¤Æ¡¢Æ³Æþ¤Î¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ³Æþ¤¬É¬Í×¤«¤É¤¦¤«¤ä¡¢Æ³Æþ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÀÇÎ¨¡¦ÂÐ¾Ý¤ÎÈÏ°Ï¡¦»È¤¤Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¸¡Æ¤°Ñ°÷²ñ¤ò2025Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¤âÀßÃÖ¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ñ°÷¤Ï½ÉÇñ»ö¶È¼Ô¤äÂç³Ø¶µ¼ø¡¢·ÐºÑÃÄÂÎ¤Ê¤É¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁÒÉß»Ô¤Ë¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÌó461Ëü6Àé¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î6³ä°Ê¾å¤Ë¤¢¤¿¤ëÌó308Ëü9Àé¿Í¤¬ÁÒÉßÈþ´ÑÃÏ¶è¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤2024Ç¯°Ê¹ß¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£