¡ÈÆüËÜ¤ÇºÇ¤â¿¼¤¤¡É½Ù²ÏÏÑ¤ò³Ø¤Ö ¿¼³¤¸¦µæ¥¹ー¥Ñー¥¥Ã¥º°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»Ï¤Þ¤ë¡áÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è
ÆüËÜ¤ÇºÇ¤â¿¼¤¤½Ù²ÏÏÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³Ø¤Ö¡Ö¿¼³¤¸¦µæ¥¹ー¥Ñー¥¥Ã¥º°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤¬6·î7Æü¡¢ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÆüËÜ¤ÇºÇ¤â¿¼¤¤½Ù²ÏÏÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¡Ö¿¼³¤¸¦µæ¥¹ー¥Ñー¥¥Ã¥º°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡áÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è
2025Ç¯¤Ç4Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÆüËÜºâÃÄ¤Ë¤è¤ë¡Ö³¤¤ÈÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢¿¼³¤¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¾®³Ø5Ç¯À¸¤«¤éÃæ³Ø2Ç¯À¸¤Î10¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¿¼³¤¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Î¥×¥í¤Ë¤è¤ë¹ÖºÂ¤ä¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯ÅÙ¤Î½é²ó¹ÖºÂ¤Ï¡¢¾ÂÄÅ¹©¶È¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¤Î¿¼³¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ï¾ÂÄÅ¹Á¿¼³¤¿åÂ²´Û¤ä¿¼³¤µû¤Îµù¤ò¤¹¤ëÁ¥¤Ç³Ø¤Ö¤Û¤«¡¢ÀÅ²¬¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¿¼¤¤³¤¤¬³¤´ß¶á¤¯¤Þ¤ÇÇ÷¤ë¡ÖÉÙ»³ÏÑ¡×¤Ë½Ð¤«¤±¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï2026Ç¯2·î¤Ë¡¢¸¦µæÀ®²Ì¤òÈ¯É½¤¹¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£