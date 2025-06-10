ËôµÈÄ¾¼ù¡¢Ãæ¹âÀ¸¤Ë¡È¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡É¾®Àâ¤È¤Ï¡Ö¤¤¤¸¤áÍ½È÷·³¤¬»×¤¤¤È¤É¤Þ¤ë¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ô¡¼¥¹¤ÎËôµÈÄ¾¼ù¤¬4Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥Ô¡¼¥¹ËôµÈÄ¾¼ù¡Ú±²¡Û¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤ò¹¹¿·¡£Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦¤»¤¤¤ä¤Î½éÃø½ñ¡Ø¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¥³¥ó¥È¡Ù(¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹)¤òÂçÀä»¿¤·¤¿¡£
¡û¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿È¾¼«ÅÁÅª¾®Àâ¡Ø¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¥³¥ó¥È¡Ù
ËôµÈÄ¾¼ù
¡Ö¤³¤ì¡¢¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡¢½ñÅ¹¤ÇÇã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦ËôµÈ¡£Æ±½ñ¤Ï¡¢¤»¤¤¤ä¤¬¹â¹»»þÂå¤Ë¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿È¾¼«ÅÁÅª¾®Àâ¤À¤¬¡¢¡ÖÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢³Ø¹»µÙ¤à¤ä¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î¤ËÉé¤±¤¿¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¹Ô¤¯¤ó¤ä! ¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤½¤ì¤òÄ·¤ÍÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£»õ¤¬¤æ¤µ¤â´¶¤¸¤ë¤·¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤ï¤¶¤ï¤¶¿Í¤ò¤¤¤¸¤á¤ë¿Í´Ö¤¬¤ª¤ë¤ó¤«¤Ê? ¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¿Í¤«¤é¤·¤¿¤éÍ¦µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¤¤¤¸¤á¤Æ¤ë°Õ¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤â¤¤¤¸¤á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¡Ä¡Ä¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¯¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡ÖËÍ¤â¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤¹¤´¤¤´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤Æ¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤ËÂ©È´¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¾Ð¤¤¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢·ë¹½¶ì¤·¤¯¤Æ¡×¡ÖÅÅ¼Ö¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µã¤¤«¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾ìÌÌ¤¬¡¢°ìÈÖ´í¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡ÖÊª¸ì¤ÈÊ¸¾Ï¤â¤¹¤´¤¤¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤Æ¡¢¤¤¤¤¾®Àâ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÃæ³ØÀ¸¤È¤«¹â¹»À¸¤Ë¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿ËôµÈ¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¾®Àâ¤òÆÉ¤ó¤À¤é¡¢¤¤¤¸¤áÍ½È÷·³¤¬»×¤¤¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤¸¤á¤Î¤µ¤Ê¤«¤Î¿Í¤¬Í¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤ë¡×¤È¤½¤Î±Æ¶Á¤òÁÛÁü¤·¡¢¤¤¤¸¤á¤òËµ´Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡Ø¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¥³¥ó¥È¡Ù¤ÎÃæ¤Î¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥À¥µ¤¤ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë¤Ê¤ë¤¾! ¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤½¤Ã¤ÁÂ¦¤Ç¤¤¤¤¤ó¤«? ¤Ã¤Æ¡£¤·¤ó¤É¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤ò½õ¤±¤ëÂ¦¤Ë¤Þ¤ï¤í¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬²êÀ¸¤¨¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
ËôµÈÄ¾¼ù¤Ï¡¢2020Ç¯6·î¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥Ô¡¼¥¹ËôµÈÄ¾¼ù¡Ú±²¡Û¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤ò³«Àß¡£¸åÇÚ¤¿¤Á¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À´ë²è¤äÌÑÁÛ²ò¼á¡¢ºîÉÊ¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤¬¹¥É¾¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï51Ëü¿Í¡¢Îß·×ºÆÀ¸¿ô¤Ï9,000Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿È¾¼«ÅÁÅª¾®Àâ¡Ø¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¥³¥ó¥È¡Ù
ËôµÈÄ¾¼ù
¡Ö¤³¤ì¡¢¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡¢½ñÅ¹¤ÇÇã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦ËôµÈ¡£Æ±½ñ¤Ï¡¢¤»¤¤¤ä¤¬¹â¹»»þÂå¤Ë¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿È¾¼«ÅÁÅª¾®Àâ¤À¤¬¡¢¡ÖÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢³Ø¹»µÙ¤à¤ä¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î¤ËÉé¤±¤¿¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¹Ô¤¯¤ó¤ä! ¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤½¤ì¤òÄ·¤ÍÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£»õ¤¬¤æ¤µ¤â´¶¤¸¤ë¤·¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤ï¤¶¤ï¤¶¿Í¤ò¤¤¤¸¤á¤ë¿Í´Ö¤¬¤ª¤ë¤ó¤«¤Ê? ¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡ÖÊª¸ì¤ÈÊ¸¾Ï¤â¤¹¤´¤¤¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤Æ¡¢¤¤¤¤¾®Àâ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÃæ³ØÀ¸¤È¤«¹â¹»À¸¤Ë¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿ËôµÈ¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¾®Àâ¤òÆÉ¤ó¤À¤é¡¢¤¤¤¸¤áÍ½È÷·³¤¬»×¤¤¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤¸¤á¤Î¤µ¤Ê¤«¤Î¿Í¤¬Í¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤ë¡×¤È¤½¤Î±Æ¶Á¤òÁÛÁü¤·¡¢¤¤¤¸¤á¤òËµ´Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡Ø¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¥³¥ó¥È¡Ù¤ÎÃæ¤Î¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥À¥µ¤¤ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë¤Ê¤ë¤¾! ¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤½¤Ã¤ÁÂ¦¤Ç¤¤¤¤¤ó¤«? ¤Ã¤Æ¡£¤·¤ó¤É¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤ò½õ¤±¤ëÂ¦¤Ë¤Þ¤ï¤í¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬²êÀ¸¤¨¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
ËôµÈÄ¾¼ù¤Ï¡¢2020Ç¯6·î¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥Ô¡¼¥¹ËôµÈÄ¾¼ù¡Ú±²¡Û¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤ò³«Àß¡£¸åÇÚ¤¿¤Á¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À´ë²è¤äÌÑÁÛ²ò¼á¡¢ºîÉÊ¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤¬¹¥É¾¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï51Ëü¿Í¡¢Îß·×ºÆÀ¸¿ô¤Ï9,000Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£