¡Ö¤¢¤ÊÃ¥¡×¶êÂ¼Ìò¤Î°¤ÉôÎ¼Ê¿¤Ï¾ïÏ¢¡ª¡©¡¡Ãæ£±Æü¤Î£²¶É¤Þ¤¿¤®¤Ç¥É¥é¥Þ¤Ë¡Ö»°Êõ¿©Æ²¡×ÅÐ¾ì
¡¡Æ±¤¸¿©Æ²¤¬°Û¤Ê¤ë£²¶É¤Î¥É¥é¥Þ¤ËÃæ£±Æü¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿»ëÄ°¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡£¹Æü¤Î¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ËÂè£¸ÏÃ¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¦¹É³¤¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë½ÅÍ×¾ðÊó¤¬à¥é¥ó¥Á²ñ¿©á¤ÇÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¤ÈÀ¸ÅÌ¡¢¶êÂ¼¡Ê°¤ÉôÎ¼Ê¿¡Ë¤ÈÍü¡¹»Ò¡ÊÊ¿Í´Æà¡Ë¤¬Âç½°¿©Æ²¤ÇÂÐÌÌ¡£¶êÂ¼¤ÏÍü¡¹»Ò¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤¢¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Î½÷À¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¥Ñ¥Ñ¤ÎÉô²¼¡×¡£Íü¡¹»Ò¤ÎÉã¡¦°°¡ÊÂç¿¹ÆîÊþ¡Ë¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤Î¾ïÌ³¤Ç¡¢²áµî¤Ë·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿ÁÚºÚÅ¹¤ÇÍÄ½÷¤¬»à¤Ì¿©ÉÊ»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£¶êÂ¼¤¬°°¤ò¤±¤Ê¤¹¤È¡¢¹É³¤¤â¡Öµö¤»¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ±Ä´¡£¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¶êÂ¼¤ÏàÄÉÀ×¼èºàá¤·¡¢¹É³¤¤¬»ö¸Î¤Ç»à¤ó¤ÀÍÄ½÷¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡¡¶êÂ¼¤ÈÍü¡¹»Ò¤¬¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤¿Å¹¤Ï¡Ö»°Êõ¿©Æ²¡×¡££·ÆüÊüÁ÷¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»ä¤¬¿ÀÀâ¶µ¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ËÂè£¹ÏÃ¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸¤Î¤ì¤ó¤ÎÅ¹¤ÇÂÐÎ©´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¿ÍÊª¤¬à²ñÃÌá¤·¤¿¡£
¡¡¹À¥¥¢¥ê¥¹±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¹â¹»¶µÍ¡¡¦ÀÅ¤¬¡¢¤¤¤¸¤áÈï³²¤òÁÊ¤¨¤ëÀ¸ÅÌ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ç¡¢¤³¤ÎÀ¸ÅÌ¤ò²áµî¤Ë¼õ¤±»ý¤Ã¤¿¿¹¸ý¡Ê°ËÆ£½ß»Ë¡Ë¤Ë¶¨ÎÏ¤òÀÁ¤¦¡£ÀÅ¤Ï¿¹¸ý¤Î¼«Âð¤Ë²¡¤·¤«¤±¤¿¤¬¡¢¿¹¸ý¤¬¤¢¤é¤Ì¸í²ò¤Ê¤É¤ò¶²¤ì¡¢¿©Æ²¤Ç²ñ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤ÊÃ¥¡×¤Ç¤Ï¡¢¶êÂ¼¤¬¼«Ê¬¤Ë¤Ä¤¤Þ¤È¤¦Íü¡¹»Ò¤ËÂÐ¤·¡Ö¥Ï¥é¸º¤Ã¤¿¡¢²¿¤«¤ª¤´¤ì¤è¡×¤È¸À¤Ã¤¿³ä¤Ë¤Ï¡¢°Â¤¤Å¹¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¡£
¡¡Î¾¥É¥é¥Þ¤Î¤³¤Î¾ìÌÌ¡¢Æþ¤ê¸ý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Æ¡¼¥Ö¥ë²£¤«¤é»£¤Ã¤¿¹½¿Þ¤Ç¡¢±¦Â¦¤¬ÃË¡¢º¸Â¦¤¬½÷¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡£Æþ¤ê¸ý¤Ë¤ÏÇòÃÏ¤Ë¹õÊ¸»ú¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¡Ö»°Êõ¿©Æ²¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ì¤ó¤¬¥¯¥Ã¥¥ê±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â´Þ¤á¤ÆÆ±¤¸¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Å¹Æâ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ê¤ÉÄ¥¤êÊª¤°¤é¤¤¤¬°Û¤Ê¤ëÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤¢¤Î¿©Æ²½Ð¤Æ¤¤¿¡ª¡×¡ÖÀäÂÐ¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¿ÀÀâ¶µ¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÆ±¤¸¿©Æ²¤Ê¤Î¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤¢¤ÊÃ¥¡×¤Ç¤Ï¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¶êÂ¼¤È¹É³¤¤â¤³¤ÎÅ¹¤Ç¿©»ö¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£Æü¤â¶êÂ¼¤¯¤ó¤Ï»°Êõ¿©Æ²¤Ç¤ª¿©»ö¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¶êÂ¼ÀèÀ¸¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤ó»°Êõ¿©Æ²¤Î¾ïÏ¢¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿£ØÅê¹Æ¤â¡£¿Æ»ÒÐ§¤Ê¤É¶êÂ¼¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤â¡Ö°¤ÉôÃ´¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤³¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È´Ø¿´¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡»°Êõ¿©Æ²¤ÏÅÔÆâ¤Ë¼Âºß¤·¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨Ãæ£±Æü¤Ç¤ÎºÆÅÐ¾ì¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£