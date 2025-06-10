¡Ú´ÚÎ®¡ÛBTS¤ÎRM¤È£Ö¤¬½üÂâ¡¡RM¤Ï¼«¤é½üÂâ½Ë¤¤¥µ¥Ã¥¯¥¹±éÁÕ¡¡²ÖÂ«»ý¤Ã¤¿£Ö¤Ï·ÉÎé¤È¾Ð´é
´Ú¹ñ·³¤ËÉþÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿BTS¤ÎV¤ÈRM¤¬10Æü¸áÁ°¡¢½üÂâ¤·¤¿¡£´Ú¹ñÅìÉô¤Î¹¾¸¶Æ»½ÕÀî»Ô¡Ê¥«¥Ì¥©¥ó¥É¡¦¥Á¥å¥ó¥Á¥ç¥ó¥·¡Ë¤ÎÂÎ°é¸ø±à¤Ç¡¢½üÂâ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡Öº®Íð¤ò³«¤±¤ë¤¿¤á¡¢½¸¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤·¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
V¤ÈRM¤Ï¡Ö°ÂÁ´ÌäÂê¤¬Í«Î¸¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦´Ú¹ñ·³¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë¤è¤ê¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤ÇÍÑ°Õ¤·¤¿ÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ç½üÂâ¹Ô»ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£RM¤Ï¡¢¼«¤é½üÂâ¤ò½Ë¤¦¥µ¥Ã¥¯¥¹±éÁÕ¤òÈäÏª¡£ÎÙ¤Ç²ÖÂ«¤ò»ý¤Ã¤¿V¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£
RM¤Ï¡¢Î¦·³Âè15ÊâÊ¼»ÕÃÄ¤Î¾¡ÍøÉôÂâ¤ËÉþÌ³¤·¡¢V¤ÏÎ¦·³Âè2·³ÃÄ¼óÅÔËÉ±Ò»ÊÎáÉô¤ÎÁÐÎ¶ÉôÂâ¤ËÉþÌ³¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ·ÉÎé¤·¡¢¼ê¤ò¿¶¤ë¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¡£½üÂâ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿ARMY¡Ê¥¢¡¼¥ß¡¼¡Ë¤Ï¡¢Êú¤¹ç¤Ã¤Æ´î¤ó¤À¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢MK¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÏÆ±Æü¡Öµã¤½Ð¤¹¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
11Æü¤Ë¤Ï¡¢Î¦·³Âè5ÊâÊ¼»ÕÃÄ¤Î¸°ÉôÂâ¤ÇÉþÌ³Ãæ¤ÎJIMIN¤ÈJUNGKOOK¤¬½üÂâ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸ª¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Ò²ñÉþÌ³Í×°÷¤È¤·¤ÆÉþÌ³Ãæ¤ÎSUGA¤Ï¡¢21Æü¤Ë½üÂâ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£