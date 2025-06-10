ÆüËÜ¿Í¤Î¿·¥¨¡¼¥¹¡ÖÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡ÆÀÅÀ²¦°ÜÀÒ¤«¡Ä²¤½£¥¯¥é¥ÖCEOÇ®Ë¾¡Ö¤â¤Á¤í¤óÍß¤·¤¤¡×
¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤ÎÎ©ÀÐ·ÉÇ·CEO¡ÖÆüËÜ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡×
¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥óVV¤Ï6·î7Æü¡¢ÀéÍÕ¸©È¬ÀéÂå»Ô¤Ç¾®³ØÀ¸¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Âç²ñ¡Ö¥Þ¥ë¥Ï¥ó¡ß¥·¥ó¥È=¥È¥í¥¤¥Ç¥ó VV ¥«¥Ã¥× supported by¥¥ê¥ó¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤ÎÎ©ÀÐ·ÉÇ·CEO¤â»²²Ã¡£¥ê¡¼¥°ÆÀÅÀ²¦¤ÎÂåÌò¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÏÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥óÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬7¿Í½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤À¤¬¡¢FW¾®¿¹Èô°¼¤¬±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡¢DF¾®ÀîÎÊÌé¤¬¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ë°ÜÀÒ¡£¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Î©ÀÐCEO¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÆüËÜ¿Í¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿Í¿ô¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤â¤è¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£É¬Í×¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤é³Í¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡6·î¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ï¡¢J¥ê¡¼¥°¤«¤é¤âÊ£¿ôÁª¼ê¤¬¾·½¸¤µ¤ì¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÁª¼êÌ¾¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤¿Î©ÀÐCEO¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö»î¹ç¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤é¤ÎÉ¬Í×¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¤½¤³¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¤Ï¡¢¥ê¥¹¥È¤Ë¤ÏÌ¾Á°¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤È¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó½êÂ°¥Á¡¼¥à¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢°ÜÀÒ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤«¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿Î©ÀÐCEO¡£º£²Æ¤Ë¤â³ÍÆÀ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÁí¹çÅª¤Ë¸«¤Æ³ÍÆÀ¤¬²ÄÇ½¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥ê¥¹¥È¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢º£µ¨¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥¿¥¤21ÆÀÅÀ¤ÎFW¥¢¥É¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥Ù¥ë¥¿¥Ã¥Á¡¼¥Ë¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Î±½¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£Î©ÀÐCEO¤Ï¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÏÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ÉÆüËÜ¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð¡£ÅöÁ³¡¢ÆüËÜ¿Í¤À¤Ã¤¿¤éÃ¯¤Ç¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤é¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÆüËÜ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¤â¤Á¤í¤óÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿·¥¨¡¼¥¹¤òÇ®Ë¾¤·¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¹©Æ£·ÄÂç / Keita Kudo¡Ë