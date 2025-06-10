ETFÇäÇãÆ°¸þ¡á10ÆüÁ°°ú¤±¡¢Æü¶½£Í£Ó¥¨¥Þ¡¢½ã¶ä¿®Â÷¤¬¿·¹âÃÍ
¡¡10ÆüÁ°¾ì¤Î¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡ÊETF¡Ë¤ª¤è¤Ó»Ø¿ôÏ¢Æ°¾Ú·ô¡ÊETN¡Ë¤ÎÇäÇã¾õ¶·¤Ï¡¢ETF¡¦ETN¹ç·×¤ÎÇäÇãÂå¶â¤¬Á°ÆüÈæ20.8¡óÁý¤Î1377²¯±ß¡£¤¦¤Á¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëETF¡Ê¥Ù¥¢ETF¡¦¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸ETF¤ò´Þ¤à¡Ë22ÌÃÊÁ¤ÎÇäÇãÂå¶â¤ÏÆ±22.8¡óÁý¤Î1135²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÄÊÌ¤Ç¤Ï£Ó£Í£Ä£Á£Í¡¡£Á£ã£ô£é£ö£å¡¡£Å£Ô£Æ <349A> ¡¢£×£é£ó£ä£ï£í£Ô£ò£å£å¡¡Çò¶â¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷ <1674> ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø¡¡¥¦¥é¥Ë¥¦¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¡£Å£Ô£Æ <224A> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡µ¡³£ <1624> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡£Æ£Õ£Î£Ä£Ó¿·¶½¹ñ³ô¼° <2520> ¤Ê¤É16ÌÃÊÁ¤¬¿·¹âÃÍ¡£³ÚÅ·£Å£Ô£Æ－Æü·Ð¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ðー¥¹»Ø¿ôÏ¢Æ°·¿ <1459> ¡¢£é£Æ£ò£å£å£Å£Ô£Æ¡¡£Ó¡õ£Ð£µ£°£°¡¡¥¤¥ó¥Ðー¥¹ <2238> ¡¢¾å¾ì¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É£Ó¡õ£Ð¡¡¥¤¥ó¥Ðー¥¹ <2240> ¡¢£é£Æ£ò£å£å£Å£Ô£Æ¡¡£Ó¡õ£Ð£µ£°£°¡¡¥¤¥ó¥Ðー¥¹ <2249> ¡¢£é£Æ£ò£å£å£Å£Ô£Æ¡¡£Î£Á£Ó£Ä£Á£Ñ£±£°£°¡¡¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ðー¥¹ <2870> ¤Ê¤É6ÌÃÊÁ¤¬¿·°ÂÃÍ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«ÌÜÎ©¤Ã¤¿ÃÍÆ°¤¤Ç¤Ï£Î£Å£Ø£Ô¡¡¸¶Ìý¥Ö¥ë <2038> ¤¬3.59¡ó¹â¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø¡¡È¾Æ³ÂÎ¡¡£Å£Ô£Æ <2243> ¤¬3.46¡ó¹â¡¢¾å¾ì¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥ÉÆü·ÐÈ¾Æ³ÂÎ³ô <213A> ¤¬3.05¡ó¹â¤ÈÂçÉý¤Ê¾å¾º¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬385±ß¹â¤ÈµÞÆ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëETF¤Ç¤Ï¡¢£Î£Å£Ø£ÔÆü·ÐÊ¿¶Ñ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸ <1570> ¤¬ÇäÇãÂå¶â679²¯7600Ëü±ß¤È¤Ê¤êÅì¾ÚÁ´ÌÃÊÁ¤Ç¥È¥Ã¥×¡£²áµî5±Ä¶ÈÆü¤Ë¤ª¤±¤ëÁ°°ú¤±»þÅÀ¤ÎÊ¿¶ÑÇäÇãÂå¶â474²¯6400Ëü±ß¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë³è¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆü·ÐÊ¿¶ÑETF¤Ç¤Ï£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ðー¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ <1357> ¤¬113²¯7700Ëü±ß¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·Ð£²£²£µÏ¢Æ°·¿ <1321> ¤¬79²¯700Ëü±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ù¥¢£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1360> ¤¬58²¯3400Ëü±ß¡¢³ÚÅ·£Å£Ô£Æ－Æü·Ð¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸»Ø¿ôÏ¢Æ°·¿ <1458> ¤¬57²¯2200Ëü±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ö¥ë£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1579> ¤¬44²¯3800Ëü±ß¤ÎÇäÇãÂå¶â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡¸ÄÊÌ¤Ç¤Ï£Ó£Í£Ä£Á£Í¡¡£Á£ã£ô£é£ö£å¡¡£Å£Ô£Æ <349A> ¡¢£×£é£ó£ä£ï£í£Ô£ò£å£å¡¡Çò¶â¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷ <1674> ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø¡¡¥¦¥é¥Ë¥¦¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¡£Å£Ô£Æ <224A> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡µ¡³£ <1624> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡£Æ£Õ£Î£Ä£Ó¿·¶½¹ñ³ô¼° <2520> ¤Ê¤É16ÌÃÊÁ¤¬¿·¹âÃÍ¡£³ÚÅ·£Å£Ô£Æ－Æü·Ð¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ðー¥¹»Ø¿ôÏ¢Æ°·¿ <1459> ¡¢£é£Æ£ò£å£å£Å£Ô£Æ¡¡£Ó¡õ£Ð£µ£°£°¡¡¥¤¥ó¥Ðー¥¹ <2238> ¡¢¾å¾ì¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É£Ó¡õ£Ð¡¡¥¤¥ó¥Ðー¥¹ <2240> ¡¢£é£Æ£ò£å£å£Å£Ô£Æ¡¡£Ó¡õ£Ð£µ£°£°¡¡¥¤¥ó¥Ðー¥¹ <2249> ¡¢£é£Æ£ò£å£å£Å£Ô£Æ¡¡£Î£Á£Ó£Ä£Á£Ñ£±£°£°¡¡¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ðー¥¹ <2870> ¤Ê¤É6ÌÃÊÁ¤¬¿·°ÂÃÍ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«ÌÜÎ©¤Ã¤¿ÃÍÆ°¤¤Ç¤Ï£Î£Å£Ø£Ô¡¡¸¶Ìý¥Ö¥ë <2038> ¤¬3.59¡ó¹â¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø¡¡È¾Æ³ÂÎ¡¡£Å£Ô£Æ <2243> ¤¬3.46¡ó¹â¡¢¾å¾ì¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥ÉÆü·ÐÈ¾Æ³ÂÎ³ô <213A> ¤¬3.05¡ó¹â¤ÈÂçÉý¤Ê¾å¾º¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬385±ß¹â¤ÈµÞÆ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëETF¤Ç¤Ï¡¢£Î£Å£Ø£ÔÆü·ÐÊ¿¶Ñ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸ <1570> ¤¬ÇäÇãÂå¶â679²¯7600Ëü±ß¤È¤Ê¤êÅì¾ÚÁ´ÌÃÊÁ¤Ç¥È¥Ã¥×¡£²áµî5±Ä¶ÈÆü¤Ë¤ª¤±¤ëÁ°°ú¤±»þÅÀ¤ÎÊ¿¶ÑÇäÇãÂå¶â474²¯6400Ëü±ß¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë³è¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆü·ÐÊ¿¶ÑETF¤Ç¤Ï£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ðー¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ <1357> ¤¬113²¯7700Ëü±ß¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·Ð£²£²£µÏ¢Æ°·¿ <1321> ¤¬79²¯700Ëü±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ù¥¢£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1360> ¤¬58²¯3400Ëü±ß¡¢³ÚÅ·£Å£Ô£Æ－Æü·Ð¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸»Ø¿ôÏ¢Æ°·¿ <1458> ¤¬57²¯2200Ëü±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ö¥ë£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1579> ¤¬44²¯3800Ëü±ß¤ÎÇäÇãÂå¶â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹