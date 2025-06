¡ÖÅê»ñ²È¿´Íý¡×¤È¡Ö¼ÂÊª»ñ»º¡×¤Ø¤Î´üÂÔ¡ªCOZUCHI¡Ö¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×

「COZUCHI(コヅチ)」はトランプ政権の関税導入などの政策により、株式市場や為替等の大幅な変動が発生したことを受け、個人投資家に対してアンケートを実施。

COZUCHI「個人投資家に対してアンケート」

調査時期:2025年5月7日〜2025年5月20日

調査方法:COZUCHI会員に対するメールアンケート調査

調査対象:サービス利用歴のあるCOZUCHI会員(10〜70代)

回答者数:n=2,051名

留意事項:小数点第2位以下四捨五入

COZUCHI調べ

■調査結果サマリー

■調査結果詳細

回答者の属性

回答者属性

「トランプ政権による関税政策などが、日本経済にどの程度影響するか」については、「非常に影響する」(59.2%)や「ある程度影響する」(37.5%)と日本経済への影響を見込む回答が大多数。

設問1

「株式市場の混乱をうけて、現在の資産運用に不安を感じるか」については、「非常に不安」(14.8%)や「ある程度不安」(52.9%)と不安を感じるとの回答が7割にのぼる。

設問2

「株式市場の混乱を受けて、資産運用スタンスに変化はあるか」については、半数は「変更しない(現状維持)」(50.0%)となり、残り半数は「総額は変えずに、資産配分を見直す」(30.9%)や「総額を増やす」(12.1%)と何かしら資産運用スタンスに変化が生じる見通し。

設問3

「こうした不透明な経済環境下で、注目している投資対象」(複数回答)は、注目度順に、不動産クラウドファンディング(54.0%)、金(45.4%)と実物資産に注目が集まる結果になった。

設問4

「世界情勢が不安定なとき、「不動産投資クラウドファンディング」は、安心して投資できる資産だと感じるか」については、「非常にそう思う」(11.1%)、「ややそう思う」(68.1%)と安心できる投資資産という認識が多数。

設問5

「今回のような株式市場の混乱を受けて、「不動産投資クラウドファンディング」への投資割合を見直したいと感じましたか?」については、「現状を維持したいと感じた」(65.1%)が過半数以上、「増やしたいと感じた」(27.9%)が3割弱を占める。

設問6

「不動産投資クラウドファンディング」への投資割合見直しへの回答理由

【増やしたい】

設問7−1

【現状維持】

設問7−2

【減らしたい】

設問7−3

