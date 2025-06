6月10日 投稿

海外の「PlayStation」のXアカウントにて、コントローラー「DualSense」のペアリング機能の強化を予告している。

今回の投稿によると、DualSenseコントローラーを複数のデバイスに同時にペアリングできるよう、2025年の後半にアップデートを実施予定であることを伝えている。

なおアップデート日時などの詳細な日程は現在明らかとなっていないため、続報を待ちたい。

Want to pair your DualSense controller to multiple devices at once?



An update planned for later this year enhances pairing functionality. Stay tuned for more details pic.twitter.com/5V4xzdTc5A