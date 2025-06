Cool-Xの新番組「Cool-Xのクロスしようぜ!」が、メ〜テレにて6月20日より毎週レギュラー放送されることが決定した。初回放送には、SNS総再生回数10億回超を記録する話題のダンサー・babyslow(AIロリータ)が出演する。 「Cool-Xのクロスしようぜ!」は、名古屋・大須を拠点に活動するダンス&ボーカルグループCool-Xが、さまざまなジャンルの人物と“クロス(交流)”しながら人生を楽しむ様子を描く交流型バラエティ番組だ。初回では、メンバーがかねてより共演を望んでいたbabyslowが登場し、番組オリジナルの新作ダンスを披露するという。無加工でありながらCGアニメのように見える独特のダンススタイルで注目を集める彼女との共演に、メンバーは大きな感動を見せた。さらに、彼女のTikTok動画にメンバーが出演するシーンも盛り込まれている。 なお、番組には音楽コーナーも用意され、初回のゲストにはいきものがかりと八神純子が登場。最新のリリース情報やライブ情報が届けられる予定だ。 第2回(6月27日放送)では「パルクールとクロス!」と題し、元日本チャンピオン・木本氏が率いるパルクール集団と共演。現役チャンピオンも登場し、メンバーが愛知県長久手市のパルクール専門スタジオで技を学ぶ姿が描かれる。 第3回(7月4日放送)には「気になるTikTokerとクロス◆廚箸靴董▲瀬鵐稿芦茲膿裕いTikToker「分離ヨーグルト」、そしてウクライナ出身の15歳モデル「ブラちゃみ」が出演。名古屋・栄で撮影された共演動画や彼女たちとのトークが展開される予定だ。 地元を舞台に展開される本番組では、Cool-Xの等身大の魅力とともに、SNSカルチャーの最前線を体感することができる内容となっている。 番組は東海3県(愛知・岐阜・三重)で毎週金曜25:29より放送され、Locipoにて2週間の見逃し配信も実施される。 「Cool-Xのクロスしようぜ!」 2025年6月20日(金)より 毎週金曜25:29〜25:59出演者:Cool-X※初回ゲスト:babyslow(AIロリータ)※東海3県(愛知・岐阜・三重)で放送配信: Locipo で見逃し配信2週間制作著作:メ〜テレ ◆「Cool-Xのクロスしようぜ!」オフィシャルサイト

