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(1) Cervi, J., Rastmanesh, R., ¡Ä & He, F. (2024). Comparing fermented food and vit
amin E on exercise-mediated Nrf2/ARE activation in middle-aged/ elderly: A rando
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