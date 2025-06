大里研究所は、FPPが生体防御機構の要である転写因子Nrf2を活性化する『核内Nrf2量増加剤』として、日本国特許庁により新たに特許登録されました(登録日:2025年4月23日, 特許第7671550号)。

大里研究所

新たに取得した特許の情報

特許番号 :特許第7671550号

特許登録日:2025年4月23日

発明の名称:核内Nrf2量増加剤

発明者 :マロッタ フランチェスコ、林 幸泰

大里研究所は、FPPが生体防御機構の要である転写因子Nrf2を活性化する『核内Nrf2量増加剤』として、日本国特許庁により新たに特許登録された(登録日:2025年4月23日, 特許第7671550号)。

本特許は、イタリア・ReGenera R&D International for Aging Interventionのマロッタ教授らとの共同研究に基づくものです(1)。

研究では、中・高齢者がFPPを摂取することにより、Nrf2の活性化による遺伝子の発現量(核内Nrf2, HO-1, NQO-1)が統計学的に有意に上昇することが確認されました。

これは、FPPがもつ抗酸化・抗炎症・免疫調整といった複合的かつ多面的な作用が、Nrf2の活性化を介して発揮されているということを示した画期的な成果といえます。

Nrf2活性は、加齢に伴い低下することが知られていますが、酸化ストレスの抑制や、動脈硬化・心血管疾患・神経変性疾患の予防、さらには老化の進行抑制などに深く関与します。

今回の特許の元となったこの研究により、FPPが加齢により低下するNrf2活性を回復し、抗酸化機能や免疫機能を維持・強化することが、科学的に裏付けられました。

さらにFPPは、これまで細胞の機能に関する以下の特許も取得しています:

■ ATP産生促進剤及びミトコンドリア活性促進剤並びに免疫賦活剤

(免疫細胞におけるミトコンドリア活性の向上と細胞のエネルギー産生の促進)

■ テロメアを伸長するための組成物

(細胞老化の抑制および寿命延伸への寄与)

これらに加え、FPPは、加齢に伴う免疫機能低下の抑制や感染症予防、そして健康寿命の延伸を支える革新的ツールであることが改めて示されました。

大里研究所では、今後も超高齢社会における医療の効率化とシニア世代の健康を守るため、FPPのさらなる応用と研究を推進していきます。

■Nrf2とは

Nrf2は、細胞の中(細胞質)に存在する転写因子(遺伝子の働きを調整するタンパク質)であり、ストレスを感知すると、活性化され核内へ移動します。

活性化されたNrf2は、抗酸化酵素や解毒代謝酵素に関連する遺伝子を調整することで、体内の防御システムの一翼を担っています。

また、炎症を引き起こす物質(サイトカイン)の遺伝子の働きを抑えることでも知られており、Nrf2は細胞を酸化や炎症から守る重要な因子とされています。

酸化ストレスは、加齢に伴い増加し、その過剰な状態が長期間続くことで慢性的な炎症を引き起こし、さまざまな疾患の原因となるほか、老化を促進することが知られています。

Nrf2の活性化は、酸化ストレスの抑制、慢性炎症の緩和、免疫老化の予防、ミトコンドリア機能の維持など、体内の恒常性を保つうえで極めて重要な役割を果たします(2)。

これらの作用は、慢性炎症に関連するアルツハイマー病や生活習慣病の予防・進行抑制にもつながることから、Nrf2は健康寿命延伸を支える因子として注目されています(3)。

■FPPとは

大里研究所により開発されたFPPは、遺伝子組換えでないパパイヤを原料に、独自の技術を用いて作られた発酵食品です。

約30年にわたり国内や欧米の大学・研究機関と研究を続ける中で、高い安全性に加え、これまで54報の論文を国際学術誌に発表しています。

(2025年4月現在)

FPPの特許:

1. ATP産生促進剤及びミトコンドリア活性促進剤並びに免疫賦活剤 (日本, No. 6401792)

2. FPPを用いた電磁波過敏症の治療法 (米国, No. US10,993,980 B2)

3. 電磁波過敏症を治療するための医薬組成物 (日本, No. 7026387)

4. テロメアを伸長するための組成物 (日本, No. 7449588)

■文献

(1) Cervi, J., Rastmanesh, R., … & He, F. (2024). Comparing fermented food and vit

amin E on exercise-mediated Nrf2/ARE activation in middle-aged/ elderly: A rando

mized, double-blind clinical study. Functional Food Science, 4(11): 413-426.

(2) George, M., Tharakan, M., … & Reddy, P. H. (2022). Role of Nrf2 in aging, Alzheimer’s and other neurodegenerative diseases. Ageing Research Reviews, 82, 101756.

(3) O’Rourke, S. A., Shanley, L. C., & Dunne, A. (2024). The Nrf2-HO-1 system and inflammaging. Frontiers in Immunology, 15, 1457010.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post FPP、Nrf2活性化を促す『核内Nrf2量増加剤』として 日本国特許を取得!大里研究所 appeared first on Dtimes.