¼ý³Ï¤·¤¿¸å¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ª»ý¤Áµ¢¤ê²ÄÇ½¡ª³ð ¾¢¼÷°Ã¡ØÇß¼í¤ê¡Ù

叶 匠寿庵は、本拠地「寿長生の郷(すないのさと)」にて、梅の収穫体験イベント『梅狩り』を2025年6月14日(土)〜6月29日(日)まで開催します。

叶 匠寿庵『梅狩り』

[日程] 2025年6月14日(土)〜6月29日(日)

※水曜定休日

※気候状況により梅の収穫時期に変動があった場合、

日程を変更・中止する場合があります。

[時間] 10:30〜16:00(最終受付15:15)

※雨天の場合、開催時間を変更・中止する場合があります。

[料金] 1kg 税込1,800円(100g追加ごとに+180円)※現金払いのみ

[場所] 寿長生の郷(滋賀県大津市大石龍門4丁目2-1)内 梅林

梅林に実る大粒の「城州白(じょうしゅうはく)」を収穫した後はそのままお持ち帰りいただき、ご家庭でジャムや梅酒、シロップ作りなどを楽しめます。

■梅にまつわるイベント開催

●梅狩りグランプリ(参加無料)

制限時間内に収穫した5粒の梅の重量で競います。

[こどもの部] 6月15日(日)13:00〜14:30(小学生対象、先着50名)

[大人の部] 6月22日(日)13:00〜14:30(中学生以上、先着70名)

■寿長生の郷と「城州白」について

1985年開苑の寿長生の郷では、菓子原料となる梅や柚子を敷地内で育てています。

特に「城州白」は、京都・青谷地域などでわずかに栽培される希少な梅で、大粒で果肉が厚く、桃のような芳醇な香りが特徴です。

この梅は、人気銘菓「標野(しめの)」などに使われる梅酒の原料として、自社の梅蔵で加工されます。

現在、寿長生の郷には9品種・約700本の梅の木があり、その中でも「城州白」が最も多く植えられています。

[寿長生の郷の敷地面積] 6万3,000坪(208,264.46m2)

[梅林面積] 4,507.25坪(14,900m2)

[うち城州白の敷地面積] 4,053.50坪(13,400m2)

鈴なりに実をつける城州白

